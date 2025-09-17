Мировое золото — в каких странах хранятся самые большие запасы

Слитки золота. Фото: Gold Bullion Dealers

Золото остается одним из самых мощных финансовых инструментов, обеспечивающих экономическую стабильность стран во времена кризисов и неопределенности. Огромные запасы этого металла, которыми обладают ведущие страны, не только впечатляют, но и играют ключевую роль в поддержке национальных валют и формировании глобального экономического влияния.

Объемы золотых запасов некоторых стран поражают своими масштабами и демонстрируют глубину финансовых амбиций, пишет издание World Gold Council.

Запасы золота США и крепость Форт Нокс

Самыми большими запасами золота в мире обладают Соединенные Штаты Америки. На сегодня их резервы достигают около 8 133,5 тонн. Основная часть хранится в знаменитом Форт-Нокси в Кентукки, остальные — в хранилищах Денвера и Сан-Франциско.

Отчет Всемирного золотого совета подчеркивает, что эти активы играют фундаментальную роль в укреплении позиций доллара как главной резервной валюты мира. Золото для США — это не только страховка от валютной волатильности, но и инструмент сохранения глобального влияния.

К тому же, американская финансовая система базируется не только на золоте: валютные резервы страны превышают 910 миллиардов долларов, создавая мощную экономическую защиту.

Золото Германии и европейская стабильность

Второе место в мировом рейтинге занимает Германия с резервами в 3351,5 тонн. Часть золота хранится во Франкфурте, однако значительные объемы остаются за пределами страны — в США и Великобритании. Это наследие времен Холодной войны, когда активы перемещали из соображений безопасности.

В 2010-х годах Германия начала процесс возвращения золота на родину, чтобы усилить доверие общества и повысить прозрачность. Как ключевой игрок еврозоны, страна обеспечивает стабильность евро благодаря своим резервам.

Запасы золота Италии как экономический стабилизатор

Третье место принадлежит Италии, которая владеет примерно 2 451,8 тоннами золота. Большинство хранится в хранилищах Банка Италии, но часть активов размещена в Швейцарии и Великобритании.

Экономика Италии чувствительна к внешним факторам - колебаниям в туризме или промышленности. Поэтому золотые резервы выполняют роль стабилизатора. Золото Италии не только гарантирует финансовое здоровье страны, но и поддерживает коллективную устойчивость евро.

Китайские запасы золота и стратегия независимости

Китай активно наращивает золотые активы, которые уже превысили 2 279,6 тонн. Это часть долгосрочной политики уменьшения зависимости от доллара США и усиления позиций юаня.

Народный банк Китая систематически увеличивает резервы за счет внутренней добычи и официальных закупок. Дополнительной опорой выступают валютные активы страны, которые превышают 3,2 триллиона долларов.

"Накопление золота является сигналом амбиций Китая получить больший контроль над своей финансовой судьбой и укрепить глобальный статус юаня", — пишет издание.

Другие страны со значительными золотыми запасами

Кроме лидеров, весомые резервы имеют и другие государства. В Швейцарии, традиционно известной финансовой надежностью, хранится более 1000 тонн золота. Индия, которая активно развивает экономику и имеет многовековую культуру использования золота, также входит в десятку мировых лидеров.

Великобритания, Польша и Япония обладают значительными запасами, что позволяет им укреплять валютную устойчивость и защищать финансовую систему от глобальных потрясений.

Почему золотые запасы важны для будущего

В мире, где финансовые рынки подвергаются рискам, золото остается "тихой гаванью". Оно позволяет странам избегать чрезмерной зависимости от доллара или евро, а также выступает страховкой на случай экономических кризисов.

По оценкам аналитиков, в ближайшие десятилетия роль золота может только возрастать. Страны, которые уже накопили огромные запасы, получат дополнительные преимущества в борьбе за глобальное влияние.

