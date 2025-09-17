Видео
Запасы золота в мире — в каких странах наибольшие запасы

Запасы золота в мире — в каких странах наибольшие запасы

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 06:20
Мировое золото — в каких странах хранятся самые большие запасы
Слитки золота. Фото: Gold Bullion Dealers

Золото остается одним из самых мощных финансовых инструментов, обеспечивающих экономическую стабильность стран во времена кризисов и неопределенности. Огромные запасы этого металла, которыми обладают ведущие страны, не только впечатляют, но и играют ключевую роль в поддержке национальных валют и формировании глобального экономического влияния.

Объемы золотых запасов некоторых стран поражают своими масштабами и демонстрируют глубину финансовых амбиций, пишет издание World Gold Council.

Читайте также:

Запасы золота США и крепость Форт Нокс

Самыми большими запасами золота в мире обладают Соединенные Штаты Америки. На сегодня их резервы достигают около 8 133,5 тонн. Основная часть хранится в знаменитом Форт-Нокси в Кентукки, остальные — в хранилищах Денвера и Сан-Франциско.

Отчет Всемирного золотого совета подчеркивает, что эти активы играют фундаментальную роль в укреплении позиций доллара как главной резервной валюты мира. Золото для США — это не только страховка от валютной волатильности, но и инструмент сохранения глобального влияния.

К тому же, американская финансовая система базируется не только на золоте: валютные резервы страны превышают 910 миллиардов долларов, создавая мощную экономическую защиту.

Золото Германии и европейская стабильность

Второе место в мировом рейтинге занимает Германия с резервами в 3351,5 тонн. Часть золота хранится во Франкфурте, однако значительные объемы остаются за пределами страны — в США и Великобритании. Это наследие времен Холодной войны, когда активы перемещали из соображений безопасности.

В 2010-х годах Германия начала процесс возвращения золота на родину, чтобы усилить доверие общества и повысить прозрачность. Как ключевой игрок еврозоны, страна обеспечивает стабильность евро благодаря своим резервам.

Запасы золота Италии как экономический стабилизатор

Третье место принадлежит Италии, которая владеет примерно 2 451,8 тоннами золота. Большинство хранится в хранилищах Банка Италии, но часть активов размещена в Швейцарии и Великобритании.

Экономика Италии чувствительна к внешним факторам - колебаниям в туризме или промышленности. Поэтому золотые резервы выполняют роль стабилизатора. Золото Италии не только гарантирует финансовое здоровье страны, но и поддерживает коллективную устойчивость евро.

Китайские запасы золота и стратегия независимости

Китай активно наращивает золотые активы, которые уже превысили 2 279,6 тонн. Это часть долгосрочной политики уменьшения зависимости от доллара США и усиления позиций юаня.

Народный банк Китая систематически увеличивает резервы за счет внутренней добычи и официальных закупок. Дополнительной опорой выступают валютные активы страны, которые превышают 3,2 триллиона долларов.

"Накопление золота является сигналом амбиций Китая получить больший контроль над своей финансовой судьбой и укрепить глобальный статус юаня", — пишет издание.

Другие страны со значительными золотыми запасами

Кроме лидеров, весомые резервы имеют и другие государства. В Швейцарии, традиционно известной финансовой надежностью, хранится более 1000 тонн золота. Индия, которая активно развивает экономику и имеет многовековую культуру использования золота, также входит в десятку мировых лидеров.

Великобритания, Польша и Япония обладают значительными запасами, что позволяет им укреплять валютную устойчивость и защищать финансовую систему от глобальных потрясений.

Почему золотые запасы важны для будущего

В мире, где финансовые рынки подвергаются рискам, золото остается "тихой гаванью". Оно позволяет странам избегать чрезмерной зависимости от доллара или евро, а также выступает страховкой на случай экономических кризисов.

По оценкам аналитиков, в ближайшие десятилетия роль золота может только возрастать. Страны, которые уже накопили огромные запасы, получат дополнительные преимущества в борьбе за глобальное влияние.

Как сообщалось, Китай является мировым лидером по добыче золота, ежегодно производя сотни тонн этого металла. Объемы добычи в других странах зависят от запасов месторождений и уровня технологий.

Также мы рассказывали, что золото и рутений просачиваются на поверхность Земли из ее ядра. Такое сенсационное открытие сделали немецкие геохимики из Геттингенского университета, исследуя вулканические "горячие точки" на Гавайях.

США Германия драгоценные металлы золото металл
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
