Главная Индустрии Сколько золота в ядре Земли — ученые раскрыли тайну

Сколько золота в ядре Земли — ученые раскрыли тайну

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 11:35
Сколько золота осталось на Земле и что показало открытие
Золото на фоне спецтехники. Фото: Freepik

Немецкие геохимики из Геттингенского университета сделали сенсационное открытие: из ядра Земли через вулканические "горячие точки", такие как на Гавайях, на поверхность просачиваются следы драгоценных металлов, в частности золота и рутения. Это открытие меняет представление о внутреннем строении нашей планеты и намекает на динамическую связь между ее ядром и поверхностью, которая ранее считалась невозможной.

Это открытие, опубликованное в журнале Nature, показывает, что Земля — не просто статичный шар, а живая система, где даже самые глубокие слои влияют на то, что мы видим на поверхности.

Рутений показал путь к ядру

Ученые сосредоточились на океанических островных базальтах, которые формируются в результате деятельности глубинных мантийных плюмов, пишет The Daily Galaxy. Исследование лавы из гавайских вулканов Килауэа и Лоихи выявило избыток изотопов рутения (¹⁰⁰Ru). Это стало свидетельством того, что материалы из ядра могут просачиваться вверх.

Другой ключевой элемент, вольфрам (¹⁸²W), ранее уже показывал аномалии, но их трудно было связать с ядром. Теперь комбинация данных дает более убедительную картину: ядро не полностью отделено, оно участвует в длительном геохимическом цикле.

"Мы наблюдали явный избыток изотопов рутения, связанных с процессами зарождения ядра, в гавайской лаве", — пояснил профессор Нильс Месслинг.

По его словам, даже "менее чем 0,3% компонента из ядра достаточно, чтобы объяснить обнаруженные аномалии".

Сколько золота скрыто в ядре Земли

Вопрос, который сразу привлек внимание, — означает ли это открытие, что мы нашли путь к золоту в недрах. Расчеты впечатляют: в ядре Земли может содержаться до 30 миллиардов тонн золота. В современном денежном эквиваленте это около 2,77 квинтиллиона евро.

Но эти цифры — лишь теоретические оценки. Как отметил соавтор исследования Маттиас Вильбольд, речь идет о микроскопических количествах — это следы, а не самородки. То есть даже если золото там и есть, для человечества оно недосягаемо.

Почему добыть золото из ядра невозможно

С научной точки зрения открытие необычайное, но практической добычи оно не предусматривает. Ядро находится на глубине около 3 000 километров под слоем перегретых пород. Технически ни одна технология не способна проникнуть туда.

"Мы имеем дело с процессами, которые длятся миллионы лет, и видим их только в виде тонких химических отпечатков. Речь не о доступном золоте, а о доказательстве обмена веществом между ядром и поверхностью", — подтверждает Месслинг.

Какое значение имеет открытие для науки

Этот прорыв меняет наши представления об эволюции планеты. Если ядро действительно участвует в большом геохимическом цикле, то процессы внутри Земли гораздо сложнее, чем считалось. Это может повлиять на понимание происхождения атмосферы, океанов и даже условий, в которых зародилась жизнь.

"Любые разговоры о коммерческом интересе здесь неуместны. Речь идет об открытии, которое помогает понять фундаментальные процессы на нашей планете", — подчеркивает Вильбольд.

Как сообщалось, канадская компания Lundin Gold, специализирующаяся на добыче золота и серебра, объявила об успешных результатах бурения. Новые залежи драгоценного металла были найдены возле рудника Фрута-дель-Норте, который расположен в провинции Самора-Чинчипе на юго-востоке Эквадора.

Также мы рассказывали, что добыча золота — это глобальный бизнес, охватывающий все континенты, кроме Антарктиды. Этот драгоценный металл является чрезвычайно востребованным, ведь его используют во многих сферах, в частности в ювелирном деле, промышленности и инвестициях.

драгоценные металлы добыча золото Земля ядро Земли
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
