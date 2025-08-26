Масштабні поклади золота — де знайшли великий вміст дорогоцінного металу

Золото в руці. Фото: кадр із відео

Канадська компанія Lundin Gold, яка займається видобутком золота і срібла, повідомила результати буріння поблизу рудника Фрута-дель-Норте. Він розташований у провінції Самора-Чінчіпе на південному сході Еквадору (Південна Америка). Там знайшли нові поклади дорогоцінного металу.

Про це йдеться в матеріалі видання Earth.com із посиланням на пресреліз Lundin Gold.

Поклади золота в Еквадорі

Коли відбувається оцінка родовищ, то найбільш важливим показником якості в золотодобуванні є вміст "грам на тонну". Дуже рідко в 1 тонні породи міститься понад 10 грамів металу. Родовище стає промисловим, якщо показник становить більше 1 грама золота.

У свердловині Фрута-дель-Норте-Іст зафіксовали вміст 7,12 грама золота на тонну (ділянка довжиною близько 14 метрів). На глибині орієнтовно 23 метра показник дорівнює 4,62 грама. Це свідчить про наявність широкого мінералізованого коридору поруч із діючою шахтою. Очевидно, Lundin Gold вбачає хороші перспективи для видобутку металу.

"Ми прискоримо визначення цих нових можливостей для розвідки", — зауважив президент і генеральний директор Lundin Gold Рон Хохштейн.

Що цікаво, результати дослідження також підтвердили існування мідно-золотого порфіру (поєднання двох ресурсів). Співіснування епітермальних жил і порфірових систем у районі видобутку створює умови для довгострокових інвестицій у масштабне виробництво.

Де видобувають найбільше золота

Раніше ми розповідали, в яких країнах налагоджений масштабний видобуток дорогоцінного металу. Згідно з даними Всесвітньої ради по золоту, станом на 2024 рік трійку лідерів за обсягами виробництва формували:

Китай — 380,2 тонни золота (10% усього світового видобутку);

Росія — 330 тонн золота (поклади зосереджені на Далекому Сході та в Сибіру);

Австралія — 284 тонни золота.

Четверту позицію зайняла Канада з результатом 202 тонни металу. П’ятірку замкнули Сполучені Штати Америки — 158 тонн золота було видобуто протягом 2024 року. Що стосується України, то наш загальний ресурс дорогоцінного матеріалу становить близько 3 000 тонн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на золото в банках і ломбардах України залежать від світових котирувань. Станом на кінець серпня вартість за унцію піднялася до 3 378 доларів. Ми дізналися, за якими цінами закуповує метал Нацбанк і що відбувається у ломбардах.

Також ми писали, що Україна входить до топ-лідерів світу за запасами титанових руд. Найбільші поклади зосереджені у Житомирській та Дніпропетровській областях. Загалом відомо понад 130 родовищ різного рівня розвідки, з яких 12 уже освоєні.