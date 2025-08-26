Видео
Геологи наткнулись на "клад" — где нашли новые залежи золота

Геологи наткнулись на "клад" — где нашли новые залежи золота

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 14:45
Масштабные залежи золота — где нашли большое содержание драгоценного металла
Золото в руке. Фото: кадр из видео

Канадская компания Lundin Gold, которая занимается добычей золота и серебра, сообщила результаты бурения вблизи рудника Фрута-дель-Норте. Он расположен в провинции Самора-Чинчипе на юго-востоке Эквадора (Южная Америка). Там нашли новые залежи драгоценного металла.

Об этом говорится в материале издания Earth.com со ссылкой на пресс-релиз Lundin Gold.

Читайте также:

Залежи золота в Эквадоре

Когда происходит оценка месторождений, то наиболее важным показателем качества в золотодобыче является содержание "грамм на тонну". Очень редко в 1 тонне породы содержится более 10 граммов металла. Месторождение становится промышленным, если показатель составляет более 1 грамма золота.

В скважине Фрута-дель-Норте-Ист зафиксировали содержание 7,12 грамма золота на тонну (участок длиной около 14 метров). На глубине ориентировочно 23 метра показатель равен 4,62 грамма. Это свидетельствует о наличии широкого минерализованного коридора рядом с действующей шахтой. Очевидно, Lundin Gold видит хорошие перспективы для добычи металла.

"Мы ускорим определение этих новых возможностей для разведки", — отметил президент и генеральный директор Lundin Gold Рон Хохштейн.

Что интересно, результаты исследования также подтвердили существование медно-золотого порфира (сочетание двух ресурсов). Сосуществование эпитермальных жил и порфировых систем в районе добычи создают условия для долгосрочных инвестиций в масштабное производство.

Где добывают больше всего золота

Ранее мы рассказывали, в каких странах налажена масштабная добыча драгоценного металла. Согласно данным Всемирного совета по золоту, по состоянию на 2024 год тройку лидеров по объемам производства формировали:

  • Китай — 380,2 тонны золота (10% всей мировой добычи);
  • Россия — 330 тонн золота (залежи сосредоточены на Дальнем Востоке и в Сибири);
  • Австралия — 284 тонны золота.

Четвертую позицию заняла Канада с результатом 202 тонны металла. Пятерку замкнули Соединенные Штаты Америки — 158 тонн золота было добыто в течение 2024 года. Что касается Украины, то наш общий ресурс драгоценного материала составляет около 3 000 тонн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на золото в банках и ломбардах Украины зависят от мировых котировок. По состоянию на конец августа стоимость за унцию поднялась до 3 378 долларов. Мы узнали, по каким ценам закупает металл Нацбанк и что происходит в ломбардах.

Также мы писали, что Украина входит в топ-лидеры мира по запасам титановых руд. Крупнейшие залежи сосредоточены в Житомирской и Днепропетровской областях. Всего известно более 130 месторождений разного уровня разведки, из которых 12 уже освоены.

драгоценные металлы Южная Америка Эквадор добыча золото
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
