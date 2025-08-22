Відео
В Україні оновили ціни на золото — скільки коштує грам у серпні

В Україні оновили ціни на золото — скільки коштує грам у серпні

Дата публікації: 22 серпня 2025 13:45
Ціни на золото в банках і ломбардах — скільки коштує 1 грам металу в Україні
Злитки золота. Фото: НБУ/Flickr

Світові ціни на золото трохи впали протягом серпня 2025 року. Дорогоцінний метал коштує близько 3 330 доларів за унцію, хоча наприкінці липня показник досяг 3 362 доларів. Така тенденція відобразилася на вартості золота в ломбардах і банках України.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на золото станом на 22 серпня 2025 року.

Читайте також:

Вартість золота від НБУ

Національний банк повинен забезпечувати накопичення і зберігання золотовалютних резервів, для чого регулярно купує в суб’єктів господарювання дорогоцінні метали за конкурентними цінами. Дізнатися актуальні показники можна на офіційному сайті регулятора. У п’ятницю, 22 серпня, вартість 1 грама золота становить:

  • метал, доведений до найвищих стандартів якості — 4 373,83 грн (було 4 557,92 грн місяць тому);
  • метал, який потребує доведення до стандартів якості — 4 360,71 грн (було 4 544,25 грн);
  • метал, що не відповідає вимогам якості — 4 330,09 грн (було 4 512,34 грн).

За місяць ціни впали орієнтовно на 184 грн у кожній категорії. Що стосується закупівельної вартості золота у брухті, то вони перебувають на такому рівні:

  • 333 проба — 1 441,92 грн/грам;
  • 375 проба — 1 623,78 грн/грам;
  • 500 проба — 2 165,05 грн/грам;
  • 583 проба — 2 524,44 грн/грам;
  • 585 проба — 2 533,10 грн/грам;
  • 750 проба — 3 247,57 грн/грам;
  • 900 проба — 3 897,08 грн/грам;
  • 916 проба — 3 966,36 грн/грам;
  • 958 проба — 4 148,23 грн/грам;
  • 999 проба — 4 325,76 грн/грам;
  • 999,9 проба — 4 329,66 грн/грам.

"Золото проб, не зазначених у таблиці, купувати за обчисленими цінами, виходячи із ціни 4 330,09 гривні. Зубні протези, що були в користуванні, які містять золото 900/750 проб, купувати за ціною 3507,37 гривні за грам", — йдеться документі НБУ.

Скільки коштує золото в ломбарді

Враховуючи невелике здешевлення дорогоцінного металу у світі, українцям стало менш вигідно здавати ювелірні прикраси в ломбард. Але в таких закладах досі пропонують хороші суми за каблучки, підвіски, годинники, сережки, браслети тощо. Наприкінці серпня ломбарди дають за 1 грам золота в брухті:

  • 375 проба — 1 650 грн/грам;
  • 500 проба — 2 481 грн/грам;
  • 583 проба — 2 800 грн/грам;
  • 585 проба — 2 800 грн/грам;
  • 750 проба — 3 650 грн/грам;
  • 850 проба (стоматологічне золото) — 3 950 грн/грам;
  • 900 проба — 4 200 грн/грам;
  • 916 проба — 4 250 грн/грам;
  • 958 проба (злитки) — 4 752 грн/грам.

Суми можуть варіюватися, оскільки в ломбардах оцінюють вагу прикраси, зовнішній вигляд, беруть до уваги пошкодження. Плюс там знижують ціни, а не приймають метал за біржовим курсом, оскільки хочуть збільшити свій заробіток.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вигідно продати брухт у 2025 році. Варто лише зробити ставку на дорогий кольоровий метал, а саме мідь. Вона коштує близько 320 грн/кг у середньому, а джерел брухту вистачає в домашніх умовах.

Також ми писали, що бронзу вигідно здавати через високу ціну та стабільний попит на брухт. Вартість залежить від складу сплаву, ваги й чистоти виробів, але навіть стружку охоче приймають пункти переробки.

НБУ дорогоцінні метали ціни золото ломбарди
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
