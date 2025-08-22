Цены на золото в банках и ломбардах — сколько стоит 1 грамм металла в Украине

Слитки золота. Фото: НБУ/Flickr

Мировые цены на золото немного упали в течение августа 2025 года. Драгоценный металл стоит около 3 330 долларов за унцию, хотя в конце июля показатель достиг 3 362 долларов. Такая тенденция отразилась на стоимости золота в ломбардах и банках Украины.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на золото по состоянию на 22 августа 2025 года.

Стоимость золота от НБУ

Национальный банк должен обеспечивать накопление и хранение золотовалютных резервов, для чего регулярно покупает у субъектов хозяйствования драгоценные металлы по конкурентным ценам. Узнать актуальные показатели можно на официальном сайте регулятора. В пятницу, 22 августа, стоимость 1 грамма золота составляет:

металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 4 373,83 грн (было 4 557,92 грн месяц назад);

металл, требующий доведения до стандартов качества — 4 360,71 грн (было 4 544,25 грн);

металл, не соответствующий требованиям качества — 4 330,09 грн (было 4 512,34 грн).

За месяц цены упали ориентировочно на 184 грн в каждой категории. Что касается закупочной стоимости золота в ломе, то они находятся на таком уровне:

333 проба — 1 441,92 грн/грамм;

375 проба — 1 623,78 грн/грамм;

500 проба — 2 165,05 грн/грамм;

583 проба — 2 524,44 грн/грамм;

585 проба — 2 533,10 грн/грамм;

750 проба — 3 247,57 грн/грамм;

900 проба — 3 897,08 грн/грамм;

916 проба — 3 966,36 грн/грамм;

958 проба — 4 148,23 грн/грамм;

999 проба — 4 325,76 грн/грамм;

999,9 проба — 4 329,66 грн/грамм.

"Золото проб, не указанных в таблице, покупать по вычисленным ценам, исходя из цены 4 330,09 гривны. Зубные протезы, бывшие в пользовании, которые содержат золото 900/750 проб, покупать по цене 3507,37 гривны за грамм", — говорится документе НБУ.

Сколько стоит золото в ломбарде

Учитывая небольшое удешевление драгоценного металла в мире, украинцам стало менее выгодно сдавать ювелирные украшения в ломбард. Но в таких заведениях до сих пор предлагают хорошие суммы за кольца, подвески, часы, серьги, браслеты и пр. В конце августа ломбарды дают за 1 грамм золота в ломе:

375 проба — 1 650 грн/грамм;

500 проба — 2 481 грн/грамм;

583 проба — 2 800 грн/грамм;

585 проба — 2 800 грн/грамм;

750 проба — 3 650 грн/грамм;

850 проба (стоматологическое золото) — 3 950 грн/грамм;

900 проба — 4 200 грн/грамм;

916 проба — 4 250 грн/грамм;

958 проба (слитки) — 4 752 грн/грамм.

Суммы могут варьироваться, поскольку в ломбардах оценивают вес украшения, внешний вид, берут во внимание повреждения. Плюс там снижают цены, а не принимают металл по биржевому курсу, поскольку хотят увеличить свой заработок.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут выгодно продать лом в 2025 году. Нужно только сделать ставку на дорогой цветной металл, а именно медь. Она стоит около 320 грн/кг в среднем, а источников лома хватает в домашних условиях.

Также мы писали, что бронзу выгодно сдавать из-за высокой цены и стабильного спроса на лом. Стоимость зависит от состава сплава, веса и чистоты изделий, но даже стружку охотно принимают пункты переработки.