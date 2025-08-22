Цены на золото в банках и ломбардах — сколько стоит 1 грамм металла в Украине

В Украине обновили цены на золото — сколько стоит грамм в августе
Мировые цены на золото немного упали в течение августа 2025 года. Драгоценный металл стоит около 3 330 долларов за унцию, хотя в конце июля показатель достиг 3 362 долларов. Такая тенденция отразилась на стоимости золота в ломбардах и банках Украины.
что происходит с ценами на золото по состоянию на 22 августа 2025 года.
Стоимость золота от НБУ
Национальный банк должен обеспечивать накопление и хранение золотовалютных резервов, для чего регулярно покупает у субъектов хозяйствования драгоценные металлы по конкурентным ценам. Узнать актуальные показатели можно на официальном сайте регулятора. В пятницу, 22 августа, стоимость 1 грамма золота составляет:
- металл, доведенный до самых высоких стандартов качества — 4 373,83 грн (было 4 557,92 грн месяц назад);
- металл, требующий доведения до стандартов качества — 4 360,71 грн (было 4 544,25 грн);
- металл, не соответствующий требованиям качества — 4 330,09 грн (было 4 512,34 грн).
За месяц цены упали ориентировочно на 184 грн в каждой категории. Что касается закупочной стоимости золота в ломе, то они находятся на таком уровне:
- 333 проба — 1 441,92 грн/грамм;
- 375 проба — 1 623,78 грн/грамм;
- 500 проба — 2 165,05 грн/грамм;
- 583 проба — 2 524,44 грн/грамм;
- 585 проба — 2 533,10 грн/грамм;
- 750 проба — 3 247,57 грн/грамм;
- 900 проба — 3 897,08 грн/грамм;
- 916 проба — 3 966,36 грн/грамм;
- 958 проба — 4 148,23 грн/грамм;
- 999 проба — 4 325,76 грн/грамм;
- 999,9 проба — 4 329,66 грн/грамм.
"Золото проб, не указанных в таблице, покупать по вычисленным ценам, исходя из цены 4 330,09 гривны. Зубные протезы, бывшие в пользовании, которые содержат золото 900/750 проб, покупать по цене 3507,37 гривны за грамм", — говорится документе НБУ.
Сколько стоит золото в ломбарде
Учитывая небольшое удешевление драгоценного металла в мире, украинцам стало менее выгодно сдавать ювелирные украшения в ломбард. Но в таких заведениях до сих пор предлагают хорошие суммы за кольца, подвески, часы, серьги, браслеты и пр. В конце августа ломбарды дают за 1 грамм золота в ломе:
- 375 проба — 1 650 грн/грамм;
- 500 проба — 2 481 грн/грамм;
- 583 проба — 2 800 грн/грамм;
- 585 проба — 2 800 грн/грамм;
- 750 проба — 3 650 грн/грамм;
- 850 проба (стоматологическое золото) — 3 950 грн/грамм;
- 900 проба — 4 200 грн/грамм;
- 916 проба — 4 250 грн/грамм;
- 958 проба (слитки) — 4 752 грн/грамм.
Суммы могут варьироваться, поскольку в ломбардах оценивают вес украшения, внешний вид, берут во внимание повреждения. Плюс там снижают цены, а не принимают металл по биржевому курсу, поскольку хотят увеличить свой заработок.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы могут выгодно продать лом в 2025 году. Нужно только сделать ставку на дорогой цветной металл, а именно медь. Она стоит около 320 грн/кг в среднем, а источников лома хватает в домашних условиях.
Также мы писали, что бронзу выгодно сдавать из-за высокой цены и стабильного спроса на лом. Стоимость зависит от состава сплава, веса и чистоты изделий, но даже стружку охотно принимают пункты переработки.
