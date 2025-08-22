Поклади золота у світі — які країни лідирують за видобутком цінного металу

Злиток золота. Фото: НБУ/Flickr

Глобальний бізнес під назвою "видобуток золота" працює на всіх континентах Землі, окрім Антарктиди, де немає покладів. Цей дорогоцінний метал довгий час залишається одним із найпопулярніших і найбільш затребуваних, оскільки використовується в різних галузях (ювелірне виробництво, промисловість, інвестиції тощо).

Сайт Новини.LIVE розповідає, які країни світу мають найбільші поклади золота та активного його видобувають.

Лідери за видобутком золота

Звіти про обсяги видобутку дорогоцінного металу регулярно публікує Всесвітня рада по золоту. За результатами 2024 року беззаперечним лідером є Китай, де забезпечили близько 10% світового виробництва — 380,2 тонни золота. Китай активно нарощує запаси, аби знизити залежність від американського долара, що особливо актуально в умовах торговельної війни.

На другому місці за видобутком, на жаль, розташувалася Росія. Основні поклади зосереджені на Далекому Сході та в Сибіру. Станом на 2024 рік обсяги виробництва склали 330 тонн золота. Знову таки, активне нарощування запасів є частиною курсу на позбавлення залежності економіки від західних валют.

Третє місце належить Австралії — 284 тонни дорогоцінного металу видобули у 2024 році. Найбагатші родовища знаходяться у штаті Західна Австралія, проте шахти розташовані майже по всьому континенту, що свідчить про розвинену золотодобувну промисловість.

Для порівняння, у США обсяг виробництва становив лише 158 тонн за результатами минулого року. Навіть Канада мала кращий результат — 202 тонни металу.

Лідери за видобутком золота (2024 рік). Фото: World Gold Council

Родовища золота в Україні

Раніше ми розповідали, де максимальний потенціал для видобутку золота в Україні.

Український щит, у межах якого підтверджені ресурси складають понад 620 тонн. Найкраще вивчені такі родовища: Майське, Клинцівське, Юр’ївське, Сергіївське, Золота Балка та Широка Балка. Карпатська золотоносна провінція, яка охоплює Закарпаття. Найвідоміші родовища - Мужіївське, Берегівське золотополіметалічне та Сауляк. Донбаська золоторудна провінція (обсяги прогнозованих ресурсів складають понад 400 тонн).

За оцінками Держгеонадр, загальні поклади золота в Україні перебувають на рівні близько 3 000 тонн.

Нагадаємо, шахта Мпоненґ у ПАР — найглибша у світі, її глибина сягає 4 км і може зрости до 4,2 км. Вона відома родовищами золота, екстремальними умовами та системами охолодження, які щодня спускають у надра тисячі тонн льоду.

Також ми писали, де у світі видобувають найбільше срібла. Основні запаси цінного металу зосереджені в Польщі (66 000 тонн), США (53 000 тонн), Мексиці (45 000 тонн), Таджикистані (44 000 тонн), Канаді (42 000 тонн) та Казахстані (29 000 тонн).