Головна Індустрії Країни з "золота" — де найбільші поклади дорогоцінного металу

Країни з "золота" — де найбільші поклади дорогоцінного металу

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 11:35
Поклади золота у світі — які країни лідирують за видобутком цінного металу
Злиток золота. Фото: НБУ/Flickr

Глобальний бізнес під назвою "видобуток золота" працює на всіх континентах Землі, окрім Антарктиди, де немає покладів. Цей дорогоцінний метал довгий час залишається одним із найпопулярніших і найбільш затребуваних, оскільки використовується в різних галузях (ювелірне виробництво, промисловість, інвестиції тощо).

Сайт Новини.LIVE розповідає, які країни світу мають найбільші поклади золота та активного його видобувають.

Читайте також:

Лідери за видобутком золота

Звіти про обсяги видобутку дорогоцінного металу регулярно публікує Всесвітня рада по золоту. За результатами 2024 року беззаперечним лідером є Китай, де забезпечили близько 10% світового виробництва — 380,2 тонни золота. Китай активно нарощує запаси, аби знизити залежність від американського долара, що особливо актуально в умовах торговельної війни.

На другому місці за видобутком, на жаль, розташувалася Росія. Основні поклади зосереджені на Далекому Сході та в Сибіру. Станом на 2024 рік обсяги виробництва склали 330 тонн золота. Знову таки, активне нарощування запасів є частиною курсу на позбавлення залежності економіки від західних валют.

Третє місце належить Австралії — 284 тонни дорогоцінного металу видобули у 2024 році. Найбагатші родовища знаходяться у штаті Західна Австралія, проте шахти розташовані майже по всьому континенту, що свідчить про розвинену золотодобувну промисловість.

Для порівняння, у США обсяг виробництва становив лише 158 тонн за результатами минулого року. Навіть Канада мала кращий результат — 202 тонни металу.

Країни з "золота" — де найбільші поклади дорогоцінного металу - фото 1
Лідери за видобутком золота (2024 рік). Фото: World Gold Council

Родовища золота в Україні

Раніше ми розповідали, де максимальний потенціал для видобутку золота в Україні.

  1. Український щит, у межах якого підтверджені ресурси складають понад 620 тонн. Найкраще вивчені такі родовища: Майське, Клинцівське, Юр’ївське, Сергіївське, Золота Балка та Широка Балка.
  2. Карпатська золотоносна провінція, яка охоплює Закарпаття. Найвідоміші родовища - Мужіївське, Берегівське золотополіметалічне та Сауляк.
  3. Донбаська золоторудна провінція (обсяги прогнозованих ресурсів складають понад 400 тонн).

За оцінками Держгеонадр, загальні поклади золота в Україні перебувають на рівні близько 3 000 тонн.

Нагадаємо, шахта Мпоненґ у ПАР — найглибша у світі, її глибина сягає 4 км і може зрости до 4,2 км. Вона відома родовищами золота, екстремальними умовами та системами охолодження, які щодня спускають у надра тисячі тонн льоду.

Також ми писали, де у світі видобувають найбільше срібла. Основні запаси цінного металу зосереджені в Польщі (66 000 тонн), США (53 000 тонн), Мексиці (45 000 тонн), Таджикистані (44 000 тонн), Канаді (42 000 тонн) та Казахстані (29 000 тонн).

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
