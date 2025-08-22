Залежи золота в мире — какие страны лидируют по добыче ценного металла

Слиток золота. Фото: НБУ/Flickr

Глобальный бизнес под названием "добыча золота" работает на всех континентах Земли, кроме Антарктиды, где нет залежей. Этот драгоценный металл долгое время остается одним из самых популярных и наиболее востребованных, поскольку используется в различных отраслях (ювелирное производство, промышленность, инвестиции и т.д.).

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие страны мира имеют самые большие залежи золота и активно его добывают.

Лидеры по добыче золота

Отчеты об объемах добычи драгоценного металла регулярно публикует Всемирный совет по золоту. По результатам 2024 года безоговорочным лидером является Китай, где обеспечили около 10% мирового производства — 380,2 тонны золота. Китай активно наращивает запасы, дабы снизить зависимость от американского доллара, что особенно актуально в условиях торговой войны.

На втором месте по добыче, к сожалению, Россия. Основные залежи сосредоточены на Дальнем Востоке и в Сибири. По состоянию на 2024 год объемы производства составили 330 тонн золота. Опять таки, активное наращивание запасов является частью курса на избавление зависимости экономики от западных валют.

Третье место принадлежит Австралии — 284 тонны драгоценного металла добыли в 2024 году. Самые богатые месторождения находятся в штате Западная Австралия, однако шахты расположены почти по всему континенту, что свидетельствует о развитой золотодобывающей промышленности.

Для сравнения, в США объем производства составил лишь 158 тонн по результатам прошлого года. Даже Канада имела лучший результат — 202 тонны металла.

Лидеры по добыче золота (2024 год). Фото: World Gold Council

Месторождения золота в Украине

Украинский щит, в пределах которого подтвержденные ресурсы составляют более 620 тонн. Лучше всего изучены такие месторождения: Майское, Клинцовское, Юрьевское, Сергеевское, Золотая Балка и Широкая Балка. Карпатская золотоносная провинция, которая охватывает Закарпатье. Самые известные месторождения — Мужиевское, Береговское золотополиметаллическое и Сауляк. Донбасская золоторудная провинция (объемы прогнозируемых ресурсов составляют более 400 тонн).

По оценкам Госгеонедр, общие залежи золота в Украине находятся на уровне около 3 000 тонн.

