Геологічна мапа — які області України багаті на срібло

Дорогоцінні поклади — де в Україні найбільше срібла
Україна відома не лише своїми чорноземами, золотом чи ураном — наші надра приховують і справжні срібні скарби. Але мало хто знає, в яких саме куточках країни зосереджені найбільші його запаси.
Новини.LIVE розповідають, в яких регіонах України зосереджені основні запаси срібла.
В яких країнах видобувають найбільше срібла
За всю історію людства, як повідомляється на сайті Інституту геології, було видобуто приблизно 640 тисяч тонн срібла. З них близько 550 тисяч тонн перетворилися на ювелірні прикраси, 40 тисяч тонн — на монети та медалі, а ще 45 тисяч тонн зберігаються у вигляді злитків.
Протягом останнього десятиліття вартість цього металу залишалася відносно стабільною, коливаючись у межах 4–6 доларів за тройську унцію.
Загальні світові ресурси срібла оцінюються в 1300–1400 тисяч тонн, з яких підтверджені запаси становлять 600 тисяч тонн. Основні запаси срібла зосереджені в таких країнах:
- Польща — 66 000 тонн;
- США — 53 000 тонн;
- Мексика — 45 000 тонн;
- Таджикистан — 44 000 тонн;
- Канада — 42 000 тонн;
- Казахстан — 29 000 тонн;
- Австралія — 25 000 тонн.
Головними імпортерами руд і концентратів срібла є Японія, Бельгія, Люксембург і Німеччина. Головними експортерами є Мексика, яка експортує 5 тисяч тонн, Болівія з понад 2 тисячами тонн, а також Канада і США.
Де найбільше срібла в Україні
Основними регіонами поширення срібла в Україні є Закарпаття, Донбас, меншою мірою Український щит.
На території Закарпаття це зокрема:
- Квасівське родовище — розташоване у Закарпатській області, в районі села Кваси. Воно відоме як родовище срібно-порфірової рудної формації, де основний тип руд — кварцово-срібні. Вміст срібла в рудах може коливатися від 60-70 г/т до 100-120 г/т
- Мужіївське родовище — поблизу села Мужієве, Берегівського району. Відоме насамперед як єдине в Україні золоторудне родовище із затвердженими запасами. Однак, окрім золота, тут у промислових кількостях видобувають свинець, цинк, а також міститься срібло.
- Берегівське родовище — розташоване на Берегівському нагір'ї, у Берегівському районі. Є поліметалевим, і срібло міститься у ньому в комплексі з іншими металами. Концентрація срібла тут перевищує промисловий рівень, що робить його перспективним.
- Біганське барит-срібло-поліметалічне родовище розташоване на північному заході Берегівського нагір’я, близько 20 км від Берегівського родовища. Відзначається високим вмістом срібла у вигляді аргентиту, пруститу, енаргіту та інших сульфосолей.
Серед родовищ поліметалічних і золото-поліметалічних руд Донбасу відомі Нагольний рудний район (Єсаулівське родовище) та Журавське родовище.
Срібна мінералізація виявлена також на Українському щиті: залізисті кварцити Чортомлицької структури, лужні рідкіснометальні метасомати Пержанської зони, Кочерівської структури, у зонах Конкського та Оріхово-Павлоградського розломів та уранових родовищах Інгульського мегаблоку.
