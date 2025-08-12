Відео
Головна Індустрії Дорогоцінні поклади — де в Україні найбільше срібла

Дорогоцінні поклади — де в Україні найбільше срібла

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 14:45
Геологічна мапа — які області України багаті на срібло
Виливки срібла. Фото: Pixabay

Україна відома не лише своїми чорноземами, золотом чи ураном — наші надра приховують і справжні срібні скарби. Але мало хто знає, в яких саме куточках країни зосереджені найбільші його запаси.

Новини.LIVE розповідають, в яких регіонах України зосереджені основні запаси срібла.

Читайте також:

В яких країнах видобувають найбільше срібла

За всю історію людства, як повідомляється на сайті Інституту геології, було видобуто приблизно 640 тисяч тонн срібла. З них близько 550 тисяч тонн перетворилися на ювелірні прикраси, 40 тисяч тонн — на монети та медалі, а ще 45 тисяч тонн зберігаються у вигляді злитків.

Протягом останнього десятиліття вартість цього металу залишалася відносно стабільною, коливаючись у межах 4–6 доларів за тройську унцію.

Загальні світові ресурси срібла оцінюються в 1300–1400 тисяч тонн, з яких підтверджені запаси становлять 600 тисяч тонн. Основні запаси срібла зосереджені в таких країнах:

  • Польща  — 66 000 тонн;
  • США — 53 000 тонн;
  • Мексика — 45 000 тонн;
  • Таджикистан — 44 000 тонн;
  • Канада — 42 000 тонн;
  • Казахстан — 29 000 тонн;
  • Австралія —  25 000 тонн.

Головними імпортерами руд і концентратів срібла є Японія, Бельгія, Люксембург і Німеччина. Головними експортерами є Мексика, яка експортує 5 тисяч тонн, Болівія з понад 2 тисячами тонн, а також Канада і США. 

Де найбільше срібла в Україні

Основними регіонами поширення срібла в Україні є Закарпаття, Донбас, меншою мірою Український щит.
На території Закарпаття це зокрема:

  1. Квасівське родовище  — розташоване у Закарпатській області, в районі села Кваси. Воно відоме як родовище срібно-порфірової рудної формації, де основний тип руд — кварцово-срібні. Вміст срібла в рудах може коливатися від 60-70 г/т до 100-120 г/т
  2. Мужіївське родовище — поблизу села Мужієве, Берегівського району. Відоме насамперед як єдине в Україні золоторудне родовище із затвердженими запасами. Однак, окрім золота, тут у промислових кількостях видобувають свинець, цинк, а також міститься срібло.
  3. Берегівське родовище — розташоване на Берегівському нагір'ї, у Берегівському районі. Є поліметалевим, і срібло міститься у ньому в комплексі з іншими металами. Концентрація срібла тут перевищує промисловий рівень, що робить його перспективним.
  4. Біганське барит-срібло-поліметалічне родовище розташоване на північному заході Берегівського нагір’я, близько 20 км від Берегівського родовища. Відзначається високим вмістом срібла у вигляді аргентиту, пруститу, енаргіту та інших сульфосолей. 

Серед родовищ поліметалічних і золото-поліметалічних руд Донбасу відомі Нагольний рудний район (Єсаулівське родовище) та Журавське родовище.

Срібна мінералізація виявлена також на Українському щиті: залізисті кварцити Чортомлицької структури, лужні рідкіснометальні метасомати Пержанської зони, Кочерівської структури, у зонах Конкського та Оріхово-Павлоградського розломів та уранових родовищах Інгульського мегаблоку.

Раніше ми писали, де ховається золото в Україні та які регіони перспективні.

Також дізнавайтеся, звідки береться біле золото.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
