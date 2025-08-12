Геологическая карта — какие области Украины богаты серебром

Драгоценные залежи — где в Украине больше всего серебра
Украина известна не только своими черноземами, золотом или ураном — наши недра скрывают и настоящие серебряные сокровища. Но мало кто знает, в каких именно уголках страны сосредоточены наибольшие его запасы.
Новини.LIVE рассказывают, в каких регионах Украины сосредоточены основные запасы серебра.
В каких странах добывают больше всего серебра
За всю историю человечества, как сообщается на сайте Института геологии, было добыто примерно 640 тысяч тонн серебра. Из них около 550 тысяч тонн превратились в ювелирные украшения, 40 тысяч тонн — в монеты и медали, а еще 45 тысяч тонн хранятся в виде слитков.
В течение последнего десятилетия стоимость этого металла оставалась относительно стабильной, колеблясь в пределах 4-6 долларов за тройскую унцию.
Общие мировые ресурсы серебра оцениваются в 1300-1400 тысяч тонн, из которых подтвержденные запасы составляют 600 тысяч тонн. Основные запасы серебра сосредоточены в таких странах:
- Польша — 66 000 тонн;
- США — 53 000 тонн;
- Мексика — 45 000 тонн;
- Таджикистан — 44 000 тонн;
- Канада — 42 000 тонн;
- Казахстан — 29 000 тонн;
- Австралия — 25 000 тонн.
Главными импортерами руд и концентратов серебра являются Япония, Бельгия, Люксембург и Германия. Главными экспортерами являются Мексика, которая экспортирует 5 тысяч тонн, Боливия с более чем 2 тысячами тонн, а также Канада и США.
Где больше всего серебра в Украине
Основными регионами распространения серебра в Украине являются Закарпатье, Донбасс, в меньшей степени Украинский щит.
На территории Закарпатья это, в частности:
- Квасовское месторождение — расположено в Закарпатской области, в районе села Квасы. Оно известно как месторождение серебряно-порфировой рудной формации, где основной тип руд — кварцево-серебряные. Содержание серебра в рудах может колебаться от 60-70 г/т до 100-120 г/т
- Мужиевское месторождение — вблизи села Мужиево, Береговского района. Известно прежде всего как единственное в Украине золоторудное месторождение с утвержденными запасами. Однако, кроме золота, здесь в промышленных количествах добывают свинец, цинк, а также содержится серебро.
- Береговское месторождение — расположено на Береговском нагорье, в Береговском районе. Является полиметаллическим, и серебро содержится в нем в комплексе с другими металлами. Концентрация серебра здесь превышает промышленный уровень, что делает его перспективным.
- Биганское барит-серебро-полиметаллическое месторождение расположено на северо-западе Береговского нагорья, около 20 км от Береговского месторождения. Отмечается высоким содержанием серебра в виде аргентита, пруститу, энаргита и других сульфосолей.
Среди месторождений полиметаллических и золото-полиметаллических руд Донбасса известны Нагольный рудный район (Есауловское месторождение) и Журавское месторождение.
Серебряная минерализация обнаружена также на Украинском щите: железистые кварциты Чертомлицкой структуры, щелочные редкометальные метасоматы Пержанской зоны, Кочеровской структуры, в зонах Конкского и Орехово-Павлоградского разломов и урановых месторождениях Ингульского мегаблока.
