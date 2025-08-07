Відео
Високо цінується у світі — звідки береться біле золото

Високо цінується у світі — звідки береться біле золото

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 17:25
Біле золото — як його отримують та чому так називається
Перстень на руці. Фото: УНІАН

Золото – це відомий кожному жовтий метал. А латинське слово "Aurum", що перекладається як "жовте", використовується в таблиці Менделєєва для позначення цього елемента. У наші часи різні сплави золота використовуються під час створення ювелірних виробів, та особливу популярність мають прикраси з білого золота.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як можна отримати біле золото. 

Що таке біле золото 

Практично у будь-які золотій прикрасі, крім золота, є й інші метали. Саме вони змінюють його властивості. Тож біле золото — це сплав чистого золота (Aurum) з іншими компонентами, через які звичний жовтий колір змінюється на білий. 

Біле золото дуже шанують ювеліри, адже воно вважається найміцнішим серед інших видів золота. Якість цього металу вимірюється вмістом Aurum. Найпопулярнішими у світі є проби 585 і 750.

Як отримують біле золото

Отримати біле золото — досить складний процес, який складається з кількох етапів. Спочатку чисте золото змішують з іншими металами — так утворюється сплав, який розігрівають до надвисокої температури, під час якої метали плавляться. Найчастіше золото змішують з такими елементами як:

  • платина; 
  • срібло;
  • паладій;
  • мідь;
  • марганець;
  • бронза;
  • нікель;
  • цинк.

Після цього сплав охолоджують, і процес повторюється кілька разів для отримання необхідного кольору та текстури виробу. 

Про що ще варто знати 

Золото є у компонентах для електронних пристроїв, наприклад у смартфонах чи комп'ютерах, однак коли техніка виходить з ладу, то часто опиняється на звалищі та забруднює навколишнє середовище. Однак нещодавно вченим вдалося провести експеримент та відокремити золото від електронних компонентів ще до того, як вони потраплять на сміттєзвалища. Дослідники діяли за схемою, якою користуються сировари для того, щоб відділити сир від сироватки.

Раніше ми розповідали, з яких металів краще виробляти прикраси. Найчастіше для цього використовуються золото та платина. Дізнавайтесь також про найбільші родовища золота на Закарпатті. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
