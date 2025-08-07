Белое золото — как его получают и почему так называется

Перстень на руке. Фото: УНИАН

Золото — это известный каждому желтый металл. А латинское слово "Aurum", что переводится как "желтое", используется в таблице Менделеева для обозначения этого элемента. В наше время различные сплавы золота используются при создании ювелирных изделий, но особую популярность имеют украшения из белого золота.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как можно получить белое золото.

Что такое белое золото

Практически в любом золотом украшении, кроме золота, есть и другие металлы. Именно они меняют его свойства. Поэтому белое золото — это сплав чистого золота (Aurum) с другими компонентами, из-за которых привычный желтый цвет меняется на белый.

Белое золото очень уважают ювелиры, ведь оно считается самым прочным среди других видов золота. Качество этого металла измеряется содержанием Aurum. Самыми популярными в мире являются пробы 585 и 750.

Как получают белое золото

Получить белое золото — достаточно сложный процесс, который состоит из нескольких этапов. Сначала чистое золото смешивают с другими металлами - так образуется сплав, который разогревают до сверхвысокой температуры, во время которой металлы плавятся. Чаще всего золото смешивают с такими элементами как:

платина;

серебро;

палладий;

медь;

марганец;

бронза;

никель;

цинк.

После этого сплав охлаждают, и процесс повторяется несколько раз для получения необходимого цвета и текстуры изделия.

О чем еще стоит знать

Золото есть в компонентах для электронных устройств, например в смартфонах или компьютерах, однако когда техника выходит из строя, то часто оказывается на свалке и загрязняет окружающую среду. Однако недавно ученым удалось провести эксперимент и отделить золото от электронных компонентов еще до того, как они попадут на свалки. Исследователи действовали по схеме, которой пользуются сыроделы для того, чтобы отделить сыр от сыворотки.

