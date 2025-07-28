Поклади золота в Україні — що з родовищами на Закарпатті

Роботи на золоторудному родовищі. Фото: Кадр з відео

Закарпатська область — мальовничий край з багатою історією. Цей регіон також є одним із найбагатших в Україні за запасами корисних копалин. Серед них — ртуть, стибій, золото, срібло, уран та багато інших.

Редакція сайту Новини.LIVE вирішила розповісти, де на Закарпатті видобувають золото.

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Скільки золота є в Україні

Запаси золота в Україні оцінюють у 3 тисячі тонн. Так, 55 тонн залягають у Карпатах, 400 тонн — на Донбасі, а 2,4 тисячі тонн — в "українському кристалічному щиті". Щодо золоторудних родовищ, то у нашій країні є п'ять зареєстрованих:

Мужіївське та Сауляк у Закарпатській області;

Бобриківське у Луганській області;

Сергіївське, Балка Золота у Дніпропетровській області.

Родовище Сауляк у Рахівському районі на Закарпатті

Про золоторудні поклади у цьому районі дізналися ще у 1974 році. Однак роботи на цій ділянці, як розповідала виданню Економічна правда т.в.о. Голови Державної служби геології та надр України Оксана Оринчак, відбуваються з 2007 року.

"Історія виявлення та вивчення Білопотікського рудопрояву починається з 50-х років минулого століття. Тоді було виявлено цей рудопрояв, масштаби або краще сказати межі рудоносних тіл якого у повній мірі до цього часу не встановлено", — розповіла вона.

При цьому родовище Сауляк не можна вважати золоторудним у повному сенсі цього слова, адже йдеться лише про прояви золота, які ще потребують глибшої перевірки. Тобто, економічна вартість родовища стане відомою лише після того, як знайдеться інвестор та дасть гроші на подальше вивчення ділянки у Рахівському районі.

Мужіївське родовище на Закарпатті

Зараз це найбільше та чинне родовище в Україні. Його надра приховують 55 тонн золота, 1 мільйон цинку і свинцю розвіданих запасів. Також на території родовища розташоване сховище відпрацьованої породи, у якому вже є 1 тонна видобутого золота і 4,5 тонни срібла.

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