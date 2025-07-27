Де знайти бурштин в Україні і як змінилися родовища

Жінка тримає бурштин. Фото: koval8/Facebook

Бурштин, відомий як "сонячний камінь", століттями приваблював людей своєю красою та унікальними властивостями. В Україні цей природний скарб має особливе значення, адже наша країна володіє значними запасами бурштину, які привертають увагу як ювелірів, так і промисловців. Бурштинова промисловість України залишається важливою частиною економіки, попри виклики, пов’язані з нелегальним видобутком та екологічними проблемами.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де саме в Україні можна знайти бурштин та які регіони є ключовими для його видобутку.

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Бурштин в Україні

Бурштин в Україні — це не лише природний ресурс, а й частина культурної спадщини. Цей скам’янілий смолистий камінь використовується для створення ювелірних прикрас, у парфумерії та навіть у народній медицині.

За даними Інституту геологічних наук НАН України, український бурштин вирізняється високим вмістом бурштинової кислоти (до 6,84%), що робить його цінним для хімічної переробки.

Крім того, 24% українського бурштину придатні для ювелірних виробів, що значно перевищує показники інших країн.

Основні родовища бурштину в Україні зосереджені в північних регіонах, зокрема в Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Ці території історично були центрами видобутку, а їхні запаси, за оцінками експертів, можуть забезпечувати промисловість ще протягом кількох сотень років.

Однак через недостатнє фінансування геологічних досліджень багато потенційних родовищ залишаються недослідженими.

Родовища бурштину в Україні

Найвідоміші родовища бурштину в Україні розташовані в Рівненській області — Клесівське, Володимирець-Східний та Вільні.

"Ці родовища є основними джерелами легального видобутку бурштину в Україні", — каже блогер Василь Боровий.

Так, у селищі Квасилів Рівненської області правоохоронці вилучили в місцевого мешканця майже тонну бурштину-сирцю. Вартість вилученого каміння становить близько 60 тисяч доларів. Як наголошують правоохоронці, значна частина бурштину в цій області досі видобувається нелегально, що створює проблеми для екології та економіки.

Житомирська область також має численні, але дрібніші родовища, зокрема в Олевському, Ємільчинському та Коростенському районах. Проте через їхню локальність промисловий видобуток тут менш вигідний. За оцінками фахівців, запаси бурштину в Житомирській області можуть бути вичерпані протягом 4-5 років, якщо не буде організовано раціональний підхід до видобутку.

Волинська область також має поклади бурштину, але вони менш досліджені. Експерти зазначають, що для розкриття повного потенціалу регіону необхідні додаткові геологічні дослідження.

Нелегальний видобуток бурштину

Нелегальний видобуток бурштину залишається серйозною проблемою в Україні у 2025 році. За даними правоохоронних органів, у Рівненській області регулярно виявляють великі партії нелегально видобутого бурштину. Наприклад, у січні 2025 року в Вараському районі було конфісковано 50 кг бурштину, вартість якого на "чорному" ринку оцінюється в пів мільйона гривень.

Нелегальний видобуток не лише завдає економічних збитків, а й руйнує екосистему. Вирубка лісів, знищення ґрунтового покриву та забруднення водойм — це лише частина наслідків. Для вирішення проблеми експерти пропонують посилити штрафи за незаконний видобуток, створити легальний ринок сировини та запровадити прозорі аукціони, як це зроблено в Польщі.

Перспективи бурштинової промисловості

Бурштинова промисловість України має значний потенціал для розвитку. Державне сховище дорогоцінних металів і каміння вже провело 131 онлайн-аукціон, залучивши понад 31,7 млн грн від продажу бурштину.

Крім того, попит на український бурштин за кордоном, особливо в Китаї, продовжує зростати, що відкриває нові можливості для експорту.

Раніше у Рівненській області на родовищі Гальбин виявили надзвичайно рідкісну знахідку — комаху, закам'янілу в бурштині. Вік цієї бурштинової інклюзії становить понад 30 мільйонів років, що робить її унікальним екземпляром.

Також ми розповідали про титан — рідкісний і критично важливий метал, що є основою для оборонної промисловості, судно- та літакобудування, а також передових технологій. Україна володіє майже 20% світових покладів ільменіту (основного джерела титану), що робить її одним зі світових лідерів за запасами цього стратегічного ресурсу.