Где найти янтарь в Украине и как изменились месторождения

Женщина держит янтарь. Фото: koval8/Facebook

Янтарь, известный как "солнечный камень", веками привлекал людей своей красотой и уникальными свойствами. В Украине это природное сокровище имеет особое значение, ведь наша страна обладает значительными запасами янтаря, которые привлекают внимание как ювелиров, так и промышленников. Янтарная промышленность Украины остается важной частью экономики, несмотря на вызовы, связанные с нелегальной добычей и экологическими проблемами.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где именно в Украине можно найти янтарь и какие регионы являются ключевыми для его добычи.

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Янтарь в Украине

Янтарь в Украине — это не только природный ресурс, но и часть культурного наследия. Этот окаменелый смолистый камень используется для создания ювелирных украшений, в парфюмерии и даже в народной медицине.

По данным Института геологических наук НАН Украины, украинский янтарь отличается высоким содержанием янтарной кислоты (до 6,84%), что делает его ценным для химической переработки.

Кроме того, 24% украинского янтаря пригодны для ювелирных изделий, что значительно превышает показатели других стран.

Основные месторождения янтаря в Украине сосредоточены в северных регионах, в частности в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Эти территории исторически были центрами добычи, а их запасы, по оценкам экспертов, могут обеспечивать промышленность еще в течение нескольких сотен лет.

Однако из-за недостаточного финансирования геологических исследований многие потенциальные месторождения остаются неисследованными.

Месторождения янтаря в Украине

Самые известные месторождения янтаря в Украине расположены в Ровенской области — Клесовское, Владимирец-Восточный и Вольные.

"Эти месторождения являются основными источниками легальной добычи янтаря в Украине", — говорит блогер Василий Боровой.

Так, в поселке Квасилов Ровенской области правоохранители изъяли у местного жителя почти тонну янтаря-сырца. Стоимость изъятого камня составляет около 60 тысяч долларов. Как отмечают правоохранители, значительная часть янтаря в этой области до сих пор добывается нелегально, что создает проблемы для экологии и экономики.

Житомирская область также имеет многочисленные, но более мелкие месторождения, в частности в Олевском, Емильчинском и Коростенском районах. Однако из-за их локальности промышленная добыча здесь менее выгодна. По оценкам специалистов, запасы янтаря в Житомирской области могут быть исчерпаны в течение 4-5 лет, если не будет организован рациональный подход к добыче.

В Волынской области также есть залежи янтаря, но они менее исследованы. Эксперты отмечают, что для раскрытия полного потенциала региона необходимы дополнительные геологические исследования.

Нелегальная добыча янтаря

Нелегальная добыча янтаря остается серьезной проблемой в Украине в 2025 году. По данным правоохранительных органов, в Ровенской области регулярно обнаруживают крупные партии нелегально добытого янтаря. Например, в январе 2025 года в Варашском районе было конфисковано 50 кг янтаря, стоимость которого на "черном" рынке оценивается в полмиллиона гривен.

Нелегальная добыча не только наносит экономический ущерб, но и разрушает экосистему. Вырубка лесов, уничтожение почвенного покрова и загрязнение водоемов - это лишь часть последствий. Для решения проблемы эксперты предлагают ужесточить штрафы за незаконную добычу, создать легальный рынок сырья и ввести прозрачные аукционы, как это сделано в Польше.

Перспективы янтарной промышленности

Янтарная промышленность Украины имеет значительный потенциал для развития. Государственное хранилище драгоценных металлов и камней уже провело 131 онлайн-аукцион, привлекая более 31,7 млн грн от продажи янтаря.

Кроме того, спрос на украинский янтарь за рубежом, особенно в Китае, продолжает расти, что открывает новые возможности для экспорта.

Ранее в Ровенской области на месторождении Гальбин обнаружили чрезвычайно редкую находку — насекомое, окаменевшее в янтаре. Возраст этой янтарной инклюзии составляет более 30 миллионов лет, что делает ее уникальным экземпляром.

Также мы рассказывали о титане — редком и критически важном металле, который является основой для оборонной промышленности, судо- и самолетостроения, а также передовых технологий. Украина владеет почти 20% мировых залежей ильменита (основного источника титана), что делает ее одним из мировых лидеров по запасам этого стратегического ресурса.