Залежи золота в Украине — что с месторождениями на Закарпатье

Работы на золоторудном месторождении. Фото: Кадр из видео

Закарпатская область — живописный край с богатой историей. Этот регион также является одним из самых богатых в Украине по запасам полезных ископаемых. Среди них — ртуть, стибий, золото, серебро, уран и многие другие.

Редакция сайта Новини.LIVE решила рассказать, где на Закарпатье добывают золото.

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Запасы золота в Украине оценивают в 3 тысячи тонн. Так, 55 тонн залегают в Карпатах, 400 тонн — на Донбассе, а 2,4 тысячи тонн — в "украинском кристаллическом щите". Что касается золоторудных месторождений, то в нашей стране есть пять зарегистрированных:

Мужиевское и Сауляк в Закарпатской области;

Бобриковское в Луганской области;

Сергеевское, Балка Золотая в Днепропетровской области.

Месторождение Сауляк в Раховском районе на Закарпатье

О золоторудных залежах в этом районе узнали еще в 1974 году. Однако работы на этом участке, как рассказывала изданию Экономическая правда и.о. Председателя Государственной службы геологии и недр Украины Оксана Оринчак, происходят с 2007 года.

"История выявления и изучения Белопотокского рудопроявления начинается с 50-х годов прошлого века. Тогда было обнаружено это рудопроявление, масштабы или лучше сказать границы рудоносных тел которого в полной мере до сих пор не установлены", — рассказала она.

При этом месторождение Сауляк нельзя считать золоторудным в полном смысле этого слова, ведь речь идет лишь о проявлениях золота, которые еще требуют более глубокой проверки. То есть, экономическая стоимость месторождения станет известной только после того, как найдется инвестор и даст деньги на дальнейшее изучение участка в Раховском районе.

Мужиевское месторождение на Закарпатье

Сейчас это самое большое и действующее месторождение в Украине. Его недра скрывают 55 тонн золота, 1 миллион цинка и свинца разведанных запасов. Также на территории месторождения расположено хранилище отработанной породы, в котором уже есть 1 тонна добытого золота и 4,5 тонны серебра.

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