Де в Україні займаються видобуванням золота — родовища та перспективи

Видобування золота в Україні — це галузь із великим потенціалом, але водночас і з безліччю обмежень. Сьогодні основні роботи зосереджені на кількох родовищах Закарпаття, а перспективи залежатимуть від інвестицій, технологій і державної політики.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де в Україні сьогодні займаються видобутком золота.

Історія пошуку золота в Україні

Видобування золота на території України почалося не вчора — перші серйозні геологічні дослідження проводилися ще в радянські часи. Тоді було відкрито сім родовищ, але детально вивченим виявилося лише одне — Мужіївське на Закарпатті.

Коли країна здобула незалежність, державні органи вирішили розпочати промисловий видобуток. Для цього створили спеціальне підприємство, а розвідані запаси оцінили у 50 тонн дорогоцінного металу.

Проте успіх був недовгим. У 2005 році державне підприємство збанкрутувало, і проект зупинили. Це стало поворотним моментом, після якого в справу втрутилися інші гравці.

Досвід Кривого Рогу у видобутку золота

Після закриття державного проєкту за справу взялися фахівці з Кривого Рогу. Вони мали успіх у видобуванні залізної руди і вирішили використати подібну технологію для отримання золота. Але через шість років з’ясувалося, що методика не підходить для цих родовищ.

Співвідношення металів виявилося вкрай несприятливим: на кожну тонну руди припадало близько 370 кг заліза і лише 5-6 грамів золота. Це означало, що замість точного і вибіркового добування використовували надто грубі підходи, через що значна частина металу залишилася у відвалах. У підсумку вдалося видобути тільки близько 5% запасів. Згодом родовище опинилося у приватних інвесторів.

Чому не всі родовища розробляють

Багато хто вважає, що відкриття золотої жили автоматично веде до початку видобутку. Насправді все значно складніше. Потрібно провести тривалу і коштовну розвідку, визначити прогнозовані запаси, структуру руди та рентабельність розробки.

У світі поширені два підходи: або залучення інвесторів через продаж акцій з високими ризиками, або фінансування державою з подальшим продажем ліцензії на аукціоні. В Україні перший варіант заборонений, тож працює лише класична схема — держава проводить дослідження, а компанії купують право на видобуток.

Поточний стан золотодобувної галузі

Сьогодні ключові роботи з видобування золота в Україні зосереджені на Закарпатті. Як пояснює керівник представництва Avellana Gold в Україні Андрій Смолін, українські надра часто переоцінюють:

"Останніми днями вийшла стаття, що в Україні практично немає рідкісноземів. Це цілковита правда. І наші літії, і інші ресурси — далеко не найкращі, навіть не середні", — сказав він у коментарі виданню "Еспресо.Захід".

Компанія "Авеллана Металс" працює на Мужіївському родовищі, а також має дозволи на розробку Квасівського та Берегівського. За словами Смоліна, попри гучні заяви про величезні багатства країни, реально ввести в експлуатацію за наступні 20 років можна не більше п’яти нових об’єктів, і всі вони вже мають власників.

Проблеми та перспективи галузі

Золотовидобувна галузь України стикається з низкою викликів. Окрім складної геології, важливим фактором є значні витрати на розвідку і довгі строки підготовки родовищ — за оцінками експертів, від початку робіт до запуску видобутку проходить щонайменше 15 років.

Як зазначає Смолін, навіть ті родовища, які потенційно можуть приносити прибуток, часто потребують сучасних технологій і додаткових вкладень. Питання не лише у власниках, а й у здатності забезпечити ефективну і безпечну розробку.

