Где в Украине занимаются добычей золота — месторождения и перспективы

Добыча золота в Украине — это отрасль с большим потенциалом, но в то же время и с множеством ограничений. Сегодня основные работы сосредоточены на нескольких месторождениях Закарпатья, а перспективы будут зависеть от инвестиций, технологий и государственной политики.

История поиска золота в Украине

Добыча золота на территории Украины началась не вчера - первые серьезные геологические исследования проводились еще в советские времена. Тогда было открыто семь месторождений, но детально изученным оказалось лишь одно — Мужиевское на Закарпатье.

Когда страна обрела независимость, государственные органы решили начать промышленную добычу. Для этого создали специальное предприятие, а разведанные запасы оценили в 50 тонн драгоценного металла.

Однако успех был недолгим. В 2005 году государственное предприятие обанкротилось, и проект остановили. Это стало поворотным моментом, после которого в дело вмешались другие игроки.

Опыт Кривого Рога в добыче золота

После закрытия государственного проекта за дело взялись специалисты из Кривого Рога. Они имели успех в добыче железной руды и решили использовать подобную технологию для получения золота. Но через шесть лет выяснилось, что методика не подходит для этих месторождений.

Соотношение металлов оказалось крайне неблагоприятным: на каждую тонну руды приходилось около 370 кг железа и лишь 5-6 граммов золота. Это означало, что вместо точной и выборочной добычи использовали слишком грубые подходы, из-за чего значительная часть металла осталась в отвалах. В итоге удалось добыть только около 5% запасов. Впоследствии месторождение оказалось у частных инвесторов.

Почему не все месторождения разрабатывают

Многие считают, что открытие золотой жилы автоматически ведет к началу добычи. На самом деле все значительно сложнее. Нужно провести длительную и дорогостоящую разведку, определить прогнозируемые запасы, структуру руды и рентабельность разработки.

В мире распространены два подхода: либо привлечение инвесторов через продажу акций с высокими рисками, либо финансирование государством с последующей продажей лицензии на аукционе. В Украине первый вариант запрещен, поэтому работает только классическая схема — государство проводит исследования, а компании покупают право на добычу.

Текущее состояние золотодобывающей отрасли

Сегодня ключевые работы по добыче золота в Украине сосредоточены на Закарпатье. Как объясняет руководитель представительства Avellana Gold в Украине Андрей Смолин, украинские недра часто переоценивают:

"На днях вышла статья, что в Украине практически нет редкоземель. Это полнейшая правда. И наши литии, и другие ресурсы - далеко не лучшие, даже не средние", — сказал он в комментарии изданию "Еспресо.Захід".

Компания "Авеллана Металс" работает на Мужиевском месторождении, а также имеет разрешения на разработку Квасовского и Береговского. По словам Смолина, несмотря на громкие заявления об огромных богатствах страны, реально ввести в эксплуатацию за следующие 20 лет можно не более пяти новых объектов, и все они уже имеют владельцев.

Проблемы и перспективы отрасли

Золотодобывающая отрасль Украины сталкивается с рядом вызовов. Кроме сложной геологии, важным фактором являются значительные затраты на разведку и долгие сроки подготовки месторождений — по оценкам экспертов, от начала работ до запуска добычи проходит не менее 15 лет.

Как отмечает Смолин, даже те месторождения, которые потенциально могут приносить прибыль, часто требуют современных технологий и дополнительных вложений. Вопрос не только в владельцах, но и в способности обеспечить эффективную и безопасную разработку.

