Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Ближче до надр — що видобувають у найглибшій шахті світу

Ближче до надр — що видобувають у найглибшій шахті світу

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 10:35
Найглибша шахта світу — що добувають та як працює Мпоненґ
Золота шахта Мпоненг. Фото: IFLScience

Шахта Мпоненґ, розташована в провінції Гаутенґ, Південна Африка, є найглибшою шахтою у світі — її глибина сягає майже 4 км, а останнім часом активно планують поглиблення до понад 4,2 км. Регіон Вітватерсранд, де вона розташована, славиться багатими родовищами золота, що зосереджене в кварцитах і конгломератах — результат мільйонів років геологічних процесів.

Мпоненґ — це не просто шахтна діра, а складна структура тунелів і стволів, пише видання IFLScience. Вона належить компанії Harmony Gold з 2020 року, після купівлі в AngloGold Ashanti.

Реклама
Читайте також:

Шахта експлуатує одні з найшвидших ліфтів у світі — спуск до нижніх рівнів може тривати до години.

Через суворі умови — температура порід може сягати 60 °C — шахта використовує інноваційні системи охолодження: щодня в надра подається понад 6 000 тонн льодяного розчину, вентилятори розносять прохолодне повітря тунелями.

Безпека та сейсмічні ризики

Ризики, пов’язані з обвалами та землетрусами, змушують застосовувати найсучасніші підсилювальні технології — цементне заповнення, сталь, сітки з алмазами.

Як зазначив професор Рей Дюрргейм, технічно немає перепон для досягнення глибини до 5 км, але гарантувати абсолютну безпеку складно.

"Коли на такій глибині працює понад 5 000 чоловіків… дуже важко гарантувати відсутність шкоди", — наголошує він.

Економіка глибини та перспективи

Мпоненґ — це знаковий актив у світовій економіці. У 2023 році Harmony Gold повідомляла зростання видобутку на 22 % і планує подовжити глибину шахти, аби збільшити її життєвий цикл.

Попри високі витрати, родовища дуже високої якості залишаються рентабельними.

Актуальні виклики та трагедії

Безпека залишається критичним питанням: у лютому 2025 року стався випадок із жертвою через сейсмічну подію, що призвела до обвалу під час роботи шахти.

Унікальні відкриття й екологія

На додачу до золота у шахті знайшли живі організми, здатні існувати без сонячного світла — живляться радіоактивністю, що надихнуло науковців думати про життя на інших планетах.

Однак екологічний слід залишає загадки: відходи, викиди CO₂ (близько 933 000 тонн у 2024 році), пил із токсичними елементами — все це створює виклики для сталого розвитку.

Порівняння глибоких шахт світу

Мпоненґ перевершує інших: TauTona (3,9 км, золото, Африка), Savuka (3,7 км, золото та мідь), Kidd Creek (2,9 км, мідь і цинк, Канада). 

В Китаї чи РФ шахти рідко глибші 1 км через іншу геологію. Африка домінує завдяки унікальним родовищам. Ці приклади показують, як технології адаптуються до глибин.

Як повідомлялось, Україна має великі поклади кам'яного вугілля, що є важливим енергетичним ресурсом для промисловості. Хоча більшість запасів зосереджено на окупованих територіях Донецького басейну, видобуток триває у Львівсько-Волинському басейні. Попри значні втрати через війну, вугільна галузь продовжує працювати, адаптуючись до нових реалій.

Також ми розповідали, що Київська область є не лише колискою багатої історії та культури, а й справжньою скарбницею надр. Завдяки унікальному поєднанню Українського кристалічного щита та Дніпровсько-Донецької западини в надрах області сформувалися значні поклади різноманітних корисних копалин.

Африка шахта видобуток корисних копалин видобуток золото видобуток руд
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації