Найглибша шахта світу — що добувають та як працює Мпоненґ

Шахта Мпоненґ, розташована в провінції Гаутенґ, Південна Африка, є найглибшою шахтою у світі — її глибина сягає майже 4 км, а останнім часом активно планують поглиблення до понад 4,2 км. Регіон Вітватерсранд, де вона розташована, славиться багатими родовищами золота, що зосереджене в кварцитах і конгломератах — результат мільйонів років геологічних процесів.

Мпоненґ — це не просто шахтна діра, а складна структура тунелів і стволів, пише видання IFLScience. Вона належить компанії Harmony Gold з 2020 року, після купівлі в AngloGold Ashanti.

Шахта експлуатує одні з найшвидших ліфтів у світі — спуск до нижніх рівнів може тривати до години.

Через суворі умови — температура порід може сягати 60 °C — шахта використовує інноваційні системи охолодження: щодня в надра подається понад 6 000 тонн льодяного розчину, вентилятори розносять прохолодне повітря тунелями.

Безпека та сейсмічні ризики

Ризики, пов’язані з обвалами та землетрусами, змушують застосовувати найсучасніші підсилювальні технології — цементне заповнення, сталь, сітки з алмазами.

Як зазначив професор Рей Дюрргейм, технічно немає перепон для досягнення глибини до 5 км, але гарантувати абсолютну безпеку складно.

"Коли на такій глибині працює понад 5 000 чоловіків… дуже важко гарантувати відсутність шкоди", — наголошує він.

Економіка глибини та перспективи

Мпоненґ — це знаковий актив у світовій економіці. У 2023 році Harmony Gold повідомляла зростання видобутку на 22 % і планує подовжити глибину шахти, аби збільшити її життєвий цикл.

Попри високі витрати, родовища дуже високої якості залишаються рентабельними.

Актуальні виклики та трагедії

Безпека залишається критичним питанням: у лютому 2025 року стався випадок із жертвою через сейсмічну подію, що призвела до обвалу під час роботи шахти.

Унікальні відкриття й екологія

На додачу до золота у шахті знайшли живі організми, здатні існувати без сонячного світла — живляться радіоактивністю, що надихнуло науковців думати про життя на інших планетах.

Однак екологічний слід залишає загадки: відходи, викиди CO₂ (близько 933 000 тонн у 2024 році), пил із токсичними елементами — все це створює виклики для сталого розвитку.

Порівняння глибоких шахт світу

Мпоненґ перевершує інших: TauTona (3,9 км, золото, Африка), Savuka (3,7 км, золото та мідь), Kidd Creek (2,9 км, мідь і цинк, Канада).

В Китаї чи РФ шахти рідко глибші 1 км через іншу геологію. Африка домінує завдяки унікальним родовищам. Ці приклади показують, як технології адаптуються до глибин.

