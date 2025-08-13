Самая глубокая шахта мира — что добывают и как работает Мпоненґ

Золотая шахта Мпоненг. Фото: IFLScience

Шахта Мпоненг, расположенная в провинции Гаутенг, Южная Африка, является самой глубокой шахтой в мире — ее глубина достигает почти 4 км, а в последнее время активно планируют углубление до более 4,2 км. Регион Витватерсранд, где она находится, славится богатыми месторождениями золота, сосредоточенного в кварцитах и конгломератах - результат миллионов лет геологических процессов.

Мпоненг — это не просто шахтная дыра, а сложная структура тоннелей и стволов, пишет издание IFLScience. Она принадлежит компании Harmony Gold с 2020 года, после покупки у AngloGold Ashanti.

Реклама

Читайте также:

Шахта эксплуатирует одни из самых быстрых лифтов в мире — спуск к нижним уровням может длиться до часа.

Из-за суровых условий — температура пород может достигать 60 °C — шахта использует инновационные системы охлаждения: ежедневно в недра подается более 6 000 тонн ледяного раствора, вентиляторы разносят прохладный воздух по туннелям.

Безопасность и сейсмические риски

Риски, связанные с обвалами и землетрясениями, заставляют применять самые современные усилительные технологии — цементное заполнение, сталь, сетки с алмазами.

Как отметил профессор Рэй Дюрргейм, технически нет преград для достижения глубины до 5 км, но гарантировать абсолютную безопасность сложно.

"Когда на такой глубине работает более 5 000 мужчин... очень трудно гарантировать отсутствие вреда", — отмечает он.

Экономика глубины и перспективы

Мпоненг — это знаковый актив в мировой экономике. В 2023 году Harmony Gold сообщала о росте добычи на 22%, и планирует удлинить глубину шахты, чтобы увеличить ее жизненный цикл.

Несмотря на высокие затраты, месторождения очень высокого качества остаются рентабельными.

Актуальные вызовы и трагедии

Безопасность остается критическим вопросом: в феврале 2025 года произошел случай с жертвой из-за сейсмического события, которое привело к обвалу во время работы шахты.

Уникальные открытия и экология

В дополнение к золоту, в шахте нашли живые организмы, способные существовать без солнечного света — питаются радиоактивностью, что вдохновило ученых думать о жизни на других планетах.

Однако экологический след оставляет загадки: отходы, выбросы CO₂ (около 933 000 тонн в 2024 году), пыль с токсичными элементами — все это создает вызовы для устойчивого развития.

Сравнение глубоких шахт мира

Мпоненг превосходит других: TauTona (3,9 км, золото, Африка), Savuka (3,7 км, золото и медь), Kidd Creek (2,9 км, медь и цинк, Канада).

В Китае или РФ шахты редко глубже 1 км из-за другой геологии. Африка доминирует благодаря уникальным месторождениям. Эти примеры показывают, как технологии адаптируются к глубинам.

Как сообщалось, Украина имеет большие залежи каменного угля, что является важным энергетическим ресурсом для промышленности. Хотя большинство запасов сосредоточено на оккупированных территориях Донецкого бассейна, добыча продолжается во Львовско-Волынском бассейне. Несмотря на значительные потери из-за войны, угольная отрасль продолжает работать, адаптируясь к новым реалиям.

Также мы рассказывали, что Киевская область является не только колыбелью богатой истории и культуры, но и настоящей сокровищницей недр. Благодаря уникальному сочетанию Украинского кристаллического щита и Днепровско-Донецкой впадины в недрах области сформировались значительные залежи различных полезных ископаемых.