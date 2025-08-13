Самая глубокая шахта мира — что добывают и как работает Мпоненґ

Ближе к недрам — что добывают в самой глубокой шахте мира
Шахта Мпоненг, расположенная в провинции Гаутенг, Южная Африка, является самой глубокой шахтой в мире — ее глубина достигает почти 4 км, а в последнее время активно планируют углубление до более 4,2 км. Регион Витватерсранд, где она находится, славится богатыми месторождениями золота, сосредоточенного в кварцитах и конгломератах - результат миллионов лет геологических процессов.
Мпоненг — это не просто шахтная дыра, а сложная структура тоннелей и стволов, пишет издание IFLScience. Она принадлежит компании Harmony Gold с 2020 года, после покупки у AngloGold Ashanti.
Шахта эксплуатирует одни из самых быстрых лифтов в мире — спуск к нижним уровням может длиться до часа.
Из-за суровых условий — температура пород может достигать 60 °C — шахта использует инновационные системы охлаждения: ежедневно в недра подается более 6 000 тонн ледяного раствора, вентиляторы разносят прохладный воздух по туннелям.
Безопасность и сейсмические риски
Риски, связанные с обвалами и землетрясениями, заставляют применять самые современные усилительные технологии — цементное заполнение, сталь, сетки с алмазами.
Как отметил профессор Рэй Дюрргейм, технически нет преград для достижения глубины до 5 км, но гарантировать абсолютную безопасность сложно.
"Когда на такой глубине работает более 5 000 мужчин... очень трудно гарантировать отсутствие вреда", — отмечает он.
Экономика глубины и перспективы
Мпоненг — это знаковый актив в мировой экономике. В 2023 году Harmony Gold сообщала о росте добычи на 22%, и планирует удлинить глубину шахты, чтобы увеличить ее жизненный цикл.
Несмотря на высокие затраты, месторождения очень высокого качества остаются рентабельными.
Актуальные вызовы и трагедии
Безопасность остается критическим вопросом: в феврале 2025 года произошел случай с жертвой из-за сейсмического события, которое привело к обвалу во время работы шахты.
Уникальные открытия и экология
В дополнение к золоту, в шахте нашли живые организмы, способные существовать без солнечного света — питаются радиоактивностью, что вдохновило ученых думать о жизни на других планетах.
Однако экологический след оставляет загадки: отходы, выбросы CO₂ (около 933 000 тонн в 2024 году), пыль с токсичными элементами — все это создает вызовы для устойчивого развития.
Сравнение глубоких шахт мира
Мпоненг превосходит других: TauTona (3,9 км, золото, Африка), Savuka (3,7 км, золото и медь), Kidd Creek (2,9 км, медь и цинк, Канада).
В Китае или РФ шахты редко глубже 1 км из-за другой геологии. Африка доминирует благодаря уникальным месторождениям. Эти примеры показывают, как технологии адаптируются к глубинам.
