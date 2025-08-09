Відео
Корисні копалини Київської області — що добувають у регіоні

Корисні копалини Київської області — що добувають у регіоні

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 06:20
Корисні копалини Київської області — що приховано під землею
Спецтехніка на родовищі. Фото: insgeo.com.ua

Київська область, розташована в серці України, не лише славиться своєю історією та культурою, але й приховує під землею справжні скарби. Геологічна будова регіону, що охоплює Український кристалічний щит та Дніпровсько-Донецьку западину, створила унікальні умови для формування різноманітних корисних копалин

Редакція Новини.LIVE розповідає, які багатства ховаються під землею Київської області.

Будівельні матеріали 

Однією з головних ресурсних цінностей області є будівельні матеріали. Тут видобувають:

  • пісок кварцовий та будівельний,
  • глину,
  • суглинки,
  • граніт.

Найвідоміші родовища піску розташовані в районі Борисполя, Броварів, Фастова, зазначають в Інституті геології. Граніт і гнейс активно розробляють у південній частині області, зокрема у Богуславському та Миронівському районах.

Такі копалини широко застосовуються у будівництві доріг, житлових і промислових об’єктів, а також у виробництві бетонних виробів. Їх видобуток сприяє розвитку малого і середнього бізнесу, створенню нових робочих місць.

Запаси торфу 

Торф’яні родовища Київщини досі залишаються недооціненими. Торф використовують як паливо, добриво та сировину для теплоізоляційних матеріалів. За даними Держгеонадр, загальні запаси торфу в області сягають понад 40 мільйонів тонн.

Найбільше родовищ — у північних районах, зокрема в Іванківському, Поліському та Вишгородському. Однак активне використання торфу гальмується через екологічні ризики, адже видобуток часто супроводжується виснаженням боліт і порушенням водного балансу.

Джерела питної води 

Ще одним важливим ресурсом є підземні води. У Київській області розвідано понад 100 родовищ підземної води, які активно використовуються для питного водопостачання. Серед них — Соснівське, Бориспільське, Броварське водозабори.

"Особливість цих джерел — високий рівень мінералізації та природного очищення. Вони забезпечують потреби не лише обласних центрів, а й частково міста Києва", — наголошують фахівці Інститут геології.

Втім, через урбанізацію, будівництво та кліматичні зміни підземні води поступово виснажуються. Експерти наполягають на запровадженні систем моніторингу і регіональних програм раціонального використання водних ресурсів.

Нетипові копалини Київщини 

Окрім звичних будівельних матеріалів і торфу, в регіоні виявлено:

  • песчаники;
  • вапняки;
  • крейду;
  • мергель;
  • гіпс.

Ці ресурси часто використовуються у цементній і керамічній промисловості, однак через відсутність належної інфраструктури частина родовищ залишається нерозробленою. Перспективи — у залученні приватного капіталу та адаптації старих кар’єрів до нових технологій.

Сапропель 

Унікальним ресурсом Київської області є сапропель — органічна сировина, що залягає на дні водойм. У Іванківському та Вишгородському районах розвідано два родовища сапропелю (Валовво та Святе) із загальними запасами 1,29 млн тонн.

Цей матеріал використовується в сільському господарстві для створення добрив і вітамінно-мінеральних підгодівель, а також у медицині та хімічній промисловості. На жаль, останнім часом видобуток сапропелю в регіоні не проводиться, але його потенціал залишається значним.

"Сапропель є недооціненим ресурсом Київщини, який може стати основою для розвитку екологічно чистих технологій у сільському господарстві", — зазначає доктор геологічних наук Олександр Бобров.

Геологічні перспективи Київської області 

Геологи вважають, що геологічна будова Київщини дозволяє сподіватися на нові відкриття. Зокрема, підходи до буріння й новітні методи аналізу можуть виявити родовища рідкісноземельних металів або корисних копалин глибшого залягання.

Однак для цього потрібна чітка державна політика, інвестиції в геологорозвідку та відкритість даних для наукової спільноти, підкреслюють в Інституті геології.

Раніше ми розповідали про бурштин, який часто називають "сонячним каменем" та здавна приваблює своєю неповторною красою. В Україні цей цінний природний мінерал має особливе значення, оскільки країна володіє значними покладами, що викликають інтерес не лише у ювелірів, а й у тіньових ділків.

Також повідомлялось, що Україна має значні поклади рідкісноземельних металів, які є критично важливими для сучасної високотехнологічної промисловості, оборонної сфери та розвитку "зеленої" енергетики. За обсягами цих ресурсів наша країна входить до числа європейських, а в деяких випадках і світових лідерів.

