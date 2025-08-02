Де добувають бурштин в Україні — основні родовища та перспективи

Камені бурштину. Фото: Рixabay

Бурштин, або "сонячний камінь", століттями зачаровує своєю красою та унікальними властивостями. В Україні цей природний скарб має особливе значення, адже країна володіє значними запасами, які привертають увагу ювелірів, промисловців і, на жаль, нелегальних копачів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де саме в Україні добувають бурштин та які регіони є ключовими.

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Родовища бурштину в Україні

За даними Інституту геологічних наук НАН України, основні поклади бурштину зосереджені на Поліссі — у північних частинах Рівненської, Волинської та Житомирської областей. Ці регіони історично були центрами видобутку завдяки геологічним особливостям: бурштин залягає на глибині до 20-30 метрів у глауконітових пісках, відомих як "блакитна земля".

За оцінками експертів, запаси бурштину в Україні можуть забезпечувати промисловість ще на сотні років, але точні дані відсутні через недостатнє фінансування геологічних досліджень. Найвідоміші родовища розташовані в Рівненській області: Клесівське, Володимирець-Східний та Вільні.

"Всі ці родовища занесені до Державного реєстру та переведені на баланс держави", — зазначає блогер та дослідник Василь Боровий.

Клесівське родовище розробляє державне підприємство "Укрбурштин", тоді як Володимирець-Східний перебуває під управлінням приватної компанії "Сонячне ремесло". Родовище Вільні поки не розробляється, але має значний потенціал.

Житомирська область також багата на бурштин, але поклади тут дрібніші. Родовища в Олевському, Ємільчинському та Коростенському районах менш вигідні для промислового видобутку. За оцінками, ці запаси можуть вичерпатися за 4–5 років без раціонального підходу. Волинська область має поклади, але вони недостатньо досліджені, що стримує розвиток галузі.

Методи видобутку бурштину

Видобуток бурштину в Україні ведеться переважно кар’єрним способом. Глауконітовий пісок вимивають за допомогою гідравлічних установок, а потім промивають пульпу, щоб відокремити бурштин від піщано-глинистих порід. Сучасне обладнання включає промивні драги, насосно-компресорні системи та ємкості для оборотної води, що зменшує шкоду для довкілля.

Проте нелегальний видобуток залишається серйозною проблемою. Копачі використовують мотопомпи, які розмивають ґрунт і завдають екологічної шкоди.

"Нелегальний видобуток бурштину знищує ліси та болота, а рекультивація земель потребує мільярдів гривень", — підкреслюють експерти Інституту геологічних наук.

Екологічні виклики бурштиновидобутку

Нелегальний видобуток бурштину спричиняє катастрофічні наслідки для екології Полісся. Знищення лісів, заболочення земель і порушення гідрологічного балансу — лише частина проблем. Науковці зазначають, що відновлення родючості ґрунтів на уражених територіях майже неможливе без значних інвестицій.

Легальні підприємства намагаються мінімізувати шкоду, використовуючи оборотну воду та проводячи рекультивацію. Проте брак державного контролю та низькі штрафи за нелегальний видобуток ускладнюють ситуацію. У Польщі, наприклад, нелегальний видобуток економічно невигідний через високі штрафи та судові витрати, що може стати прикладом для України.

Перспективи бурштинової галузі

Бурштинова промисловість України має величезний потенціал. 24% українського бурштину придатні для ювелірних виробів, що перевищує показники інших країн. Унікальна гама відтінків — від медово-жовтого до зеленого — робить український бурштин затребуваним на світовому ринку.

Для розвитку галузі потрібні інвестиції в геологічні дослідження, легалізація видобутку та створення прозорого ринку сировини.

"Організація легального артельного видобутку, як у Польщі, та створення бурштинової біржі можуть вивести Україну на новий рівень", — вважають експерти "Укрбурштину".

Унікальність українського бурштину

Український бурштин вирізняється своєю палітрою кольорів і високою якістю. Зелений бурштин, знайдений у Житомирській області біля села Перга, має сертифікат Польської Академії наук і є рідкісним у світі.

Археологічні знахідки підтверджують, що бурштинові прикраси були популярними ще в скіфську добу, а сьогодні вони залишаються символом української культури.

Раніше ми розповідали про кварц — один із найпоширеніших мінералів, який завдяки своїй міцності та унікальним властивостям широко використовується в різних галузях. В Україні кварц має особливе значення, оскільки значні поклади роблять нашу країну важливим постачальником цього мінералу для будівництва, електроніки та ювелірної справи.

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