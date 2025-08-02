Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Янтарные недра — где в Украине добывают "солнечный камень"

Янтарные недра — где в Украине добывают "солнечный камень"

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 10:35
Где добывают янтарь в Украине — основные месторождения и перспективы
Камни янтаря. Фото: Рixabay

Янтарь, или "солнечный камень", веками завораживает своей красотой и уникальными свойствами. В Украине это природное сокровище имеет особое значение, ведь страна обладает значительными запасами, которые привлекают внимание ювелиров, промышленников и, к сожалению, нелегальных копателей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где именно в Украине добывают янтарь и какие регионы являются ключевыми.

Реклама
Читайте также:

Месторождения янтаря в Украине

По данным Института геологических наук НАН Украины, основные залежи янтаря сосредоточены на Полесье — в северных частях Ровенской, Волынской и Житомирской областей. Эти регионы исторически были центрами добычи благодаря геологическим особенностям: янтарь залегает на глубине до 20-30 метров в глауконитовых песках, известных как "голубая земля".

По оценкам экспертов, запасы янтаря в Украине могут обеспечивать промышленность еще на сотни лет, но точные данные отсутствуют из-за недостаточного финансирования геологических исследований. Самые известные месторождения расположены в Ровенской области: Клесовское, Владимирец-Восточный и Вольные.

"Все эти месторождения занесены в Государственный реестр и переведены на баланс государства", — отмечает блогер и исследователь Василий Боровой.

Клесовское месторождение разрабатывает государственное предприятие "Укрбурштин", тогда как Владимирец-Восточный находится под управлением частной компании "Солнечное ремесло". Месторождение Вольные пока не разрабатывается, но имеет значительный потенциал.

Житомирская область также богата янтарем, но залежи здесь мельче. Месторождения в Олевском, Емильчинском и Коростенском районах менее выгодны для промышленной добычи. По оценкам, эти запасы могут исчерпаться за 4-5 лет без рационального подхода. Волынская область имеет залежи, но они недостаточно исследованы, что сдерживает развитие отрасли.

Методы добычи янтаря

Добыча янтаря в Украине ведется преимущественно карьерным способом. Глауконитовый песок вымывают с помощью гидравлических установок, а затем промывают пульпу, чтобы отделить янтарь от песчано-глинистых пород. Современное оборудование включает промывочные драги, насосно-компрессорные системы и емкости для оборотной воды, что уменьшает вред для окружающей среды.

Однако нелегальная добыча остается серьезной проблемой. Копатели используют мотопомпы, которые размывают почву и наносят экологический ущерб.

"Нелегальная добыча янтаря уничтожает леса и болота, а рекультивация земель требует миллиардов гривен", — подчеркивают эксперты Института геологических наук.

Экологические вызовы янтародобычи

Нелегальная добыча янтаря вызывает катастрофические последствия для экологии Полесья. Уничтожение лесов, заболачивание земель и нарушение гидрологического баланса - лишь часть проблем. Ученые отмечают, что восстановление плодородия почв на пораженных территориях почти невозможно без значительных инвестиций.

Легальные предприятия пытаются минимизировать ущерб, используя оборотную воду и проводя рекультивацию. Однако отсутствие государственного контроля и низкие штрафы за нелегальную добычу усложняют ситуацию. В Польше, например, нелегальная добыча экономически невыгодна из-за высоких штрафов и судебных издержек, что может стать примером для Украины.

Перспективы янтарной отрасли

Янтарная промышленность Украины имеет огромный потенциал. 24% украинского янтаря пригодны для ювелирных изделий, что превышает показатели других стран. Уникальная гамма оттенков — от медово-желтого до зеленого — делает украинский янтарь востребованным на мировом рынке.

Для развития отрасли нужны инвестиции в геологические исследования, легализация добычи и создание прозрачного рынка сырья.

"Организация легальной артельной добычи, как в Польше, и создание янтарной биржи могут вывести Украину на новый уровень", — считают эксперты "Укрбурштина".

Уникальность украинского янтаря

Украинский янтарь отличается своей палитрой цветов и высоким качеством. Зеленый янтарь, найденный в Житомирской области возле села Перга, имеет сертификат Польской Академии наук и является редким в мире.
Археологические находки подтверждают, что янтарные украшения были популярными еще в скифскую эпоху, а сегодня они остаются символом украинской культуры.

Ранее мы рассказывали о кварце — одном из самых распространенных минералов, который благодаря своей прочности и уникальным свойствам широко используется в различных отраслях. В Украине кварц имеет особое значение, поскольку значительные залежи делают нашу страну важным поставщиком этого минерала для строительства, электроники и ювелирного дела.

Также отметим, что Украина имеет значительный потенциал для добычи золота, которое традиционно символизирует богатство и стабильность. Однако, стоит учитывать, что запасы этого драгоценного металла в стране распределены неравномерно.

добыча полезных ископаемых добыча янтарь добыча руд полезные ископаемые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации