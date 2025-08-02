Где добывают янтарь в Украине — основные месторождения и перспективы

Камни янтаря. Фото: Рixabay

Янтарь, или "солнечный камень", веками завораживает своей красотой и уникальными свойствами. В Украине это природное сокровище имеет особое значение, ведь страна обладает значительными запасами, которые привлекают внимание ювелиров, промышленников и, к сожалению, нелегальных копателей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где именно в Украине добывают янтарь и какие регионы являются ключевыми.

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Месторождения янтаря в Украине

По данным Института геологических наук НАН Украины, основные залежи янтаря сосредоточены на Полесье — в северных частях Ровенской, Волынской и Житомирской областей. Эти регионы исторически были центрами добычи благодаря геологическим особенностям: янтарь залегает на глубине до 20-30 метров в глауконитовых песках, известных как "голубая земля".

По оценкам экспертов, запасы янтаря в Украине могут обеспечивать промышленность еще на сотни лет, но точные данные отсутствуют из-за недостаточного финансирования геологических исследований. Самые известные месторождения расположены в Ровенской области: Клесовское, Владимирец-Восточный и Вольные.

"Все эти месторождения занесены в Государственный реестр и переведены на баланс государства", — отмечает блогер и исследователь Василий Боровой.

Клесовское месторождение разрабатывает государственное предприятие "Укрбурштин", тогда как Владимирец-Восточный находится под управлением частной компании "Солнечное ремесло". Месторождение Вольные пока не разрабатывается, но имеет значительный потенциал.

Житомирская область также богата янтарем, но залежи здесь мельче. Месторождения в Олевском, Емильчинском и Коростенском районах менее выгодны для промышленной добычи. По оценкам, эти запасы могут исчерпаться за 4-5 лет без рационального подхода. Волынская область имеет залежи, но они недостаточно исследованы, что сдерживает развитие отрасли.

Методы добычи янтаря

Добыча янтаря в Украине ведется преимущественно карьерным способом. Глауконитовый песок вымывают с помощью гидравлических установок, а затем промывают пульпу, чтобы отделить янтарь от песчано-глинистых пород. Современное оборудование включает промывочные драги, насосно-компрессорные системы и емкости для оборотной воды, что уменьшает вред для окружающей среды.

Однако нелегальная добыча остается серьезной проблемой. Копатели используют мотопомпы, которые размывают почву и наносят экологический ущерб.

"Нелегальная добыча янтаря уничтожает леса и болота, а рекультивация земель требует миллиардов гривен", — подчеркивают эксперты Института геологических наук.

Экологические вызовы янтародобычи

Нелегальная добыча янтаря вызывает катастрофические последствия для экологии Полесья. Уничтожение лесов, заболачивание земель и нарушение гидрологического баланса - лишь часть проблем. Ученые отмечают, что восстановление плодородия почв на пораженных территориях почти невозможно без значительных инвестиций.

Легальные предприятия пытаются минимизировать ущерб, используя оборотную воду и проводя рекультивацию. Однако отсутствие государственного контроля и низкие штрафы за нелегальную добычу усложняют ситуацию. В Польше, например, нелегальная добыча экономически невыгодна из-за высоких штрафов и судебных издержек, что может стать примером для Украины.

Перспективы янтарной отрасли

Янтарная промышленность Украины имеет огромный потенциал. 24% украинского янтаря пригодны для ювелирных изделий, что превышает показатели других стран. Уникальная гамма оттенков — от медово-желтого до зеленого — делает украинский янтарь востребованным на мировом рынке.

Для развития отрасли нужны инвестиции в геологические исследования, легализация добычи и создание прозрачного рынка сырья.

"Организация легальной артельной добычи, как в Польше, и создание янтарной биржи могут вывести Украину на новый уровень", — считают эксперты "Укрбурштина".

Уникальность украинского янтаря

Украинский янтарь отличается своей палитрой цветов и высоким качеством. Зеленый янтарь, найденный в Житомирской области возле села Перга, имеет сертификат Польской Академии наук и является редким в мире.

Археологические находки подтверждают, что янтарные украшения были популярными еще в скифскую эпоху, а сегодня они остаются символом украинской культуры.

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