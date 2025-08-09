Полезные ископаемые Киевской области — что скрыто под землей

Полезные ископаемые Киевской области — что добывают в регионе
Киевская область, расположенная в сердце Украины, не только славится своей историей и культурой, но и скрывает под землей настоящие сокровища. Геологическое строение региона, охватывающее Украинский кристаллический щит и Днепровско-Донецкую впадину, создало уникальные условия для формирования разнообразных полезных ископаемых.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие богатства скрываются под землей Киевской области.
Строительные материалы
Одной из главных ресурсных ценностей области являются строительные материалы. Здесь добывают:
- песок кварцевый и строительный,
- глину,
- суглинки,
- гранит.
Самые известные месторождения песка расположены в районе Борисполя, Броваров, Фастова, отмечают в Институте геологии. Гранит и гнейс активно разрабатывают в южной части области, в частности в Богуславском и Мироновском районах.
Такие ископаемые широко применяются в строительстве дорог, жилых и промышленных объектов, а также в производстве бетонных изделий. Их добыча способствует развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест.
Запасы торфа
Торфяные месторождения Киевской области до сих пор остаются недооцененными. Торф используют как топливо, удобрение и сырье для теплоизоляционных материалов. По данным Госгеонедр, общие запасы торфа в области достигают более 40 миллионов тонн.
Больше всего месторождений — в северных районах, в частности в Иванковском, Полесском и Вышгородском. Однако активное использование торфа тормозится из-за экологических рисков, ведь добыча часто сопровождается истощением болот и нарушением водного баланса.
Источники питьевой воды
Еще одним важным ресурсом являются подземные воды. В Киевской области разведано более 100 месторождений подземной воды, которые активно используются для питьевого водоснабжения. Среди них — Сосновское, Бориспольское, Броварское водозаборы.
"Особенность этих источников — высокий уровень минерализации и естественной очистки. Они обеспечивают потребности не только областных центров, но и частично города Киева", — отмечают специалисты Института геологии.
Впрочем, из-за урбанизации, строительства и климатических изменений подземные воды постепенно истощаются. Эксперты настаивают на внедрении систем мониторинга и региональных программ рационального использования водных ресурсов.
Нетипичные ископаемые области
Кроме привычных строительных материалов и торфа, в регионе обнаружены:
- песчаники;
- известняки;
- мел;
- мергель;
- гипс.
Эти ресурсы часто используются в цементной и керамической промышленности, однако из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры часть месторождений остается неразработанной. Перспективы — в привлечении частного капитала и адаптации старых карьеров к новым технологиям.
Сапропель
Уникальным ресурсом Киевской области является сапропель — органическое сырье, залегающее на дне водоемов. В Иванковском и Вышгородском районах разведаны два месторождения сапропеля (Валовво и Святое) с общими запасами 1,29 млн тонн.
Этот материал используется в сельском хозяйстве для создания удобрений и витаминно-минеральных подкормок, а также в медицине и химической промышленности. К сожалению, в последнее время добыча сапропеля в регионе не проводится, но его потенциал остается значительным.
"Сапропель является недооцененным ресурсом области, который может стать основой для развития экологически чистых технологий в сельском хозяйстве", — отмечает доктор геологических наук Александр Бобров.
Геологические перспективы Киевской области
Геологи считают, что геологическое строение Киевской области позволяет надеяться на новые открытия. В частности, подходы к бурению и новейшие методы анализа могут выявить месторождения редкоземельных металлов или полезных ископаемых более глубокого залегания.
Однако для этого нужна четкая государственная политика, инвестиции в геологоразведку и открытость данных для научного сообщества, подчеркивают в Институте геологии.
Ранее мы рассказывали о янтаре, который часто называют "солнечным камнем" и издавна привлекает своей неповторимой красотой. В Украине этот ценный природный минерал имеет особое значение, поскольку страна обладает значительными залежами, которые вызывают интерес не только у ювелиров, но и у теневых дельцов.
Также сообщалось, что Украина имеет значительные залежи редкоземельных металлов, которые являются критически важными для современной высокотехнологичной промышленности, оборонной сферы и развития "зеленой" энергетики. По объемам этих ресурсов наша страна входит в число европейских, а в некоторых случаях и мировых лидеров.
Читайте Новини.LIVE!