Полезные ископаемые Киевской области — что скрыто под землей

Спецтехника на месторождении. Фото: insgeo.com.ua

Киевская область, расположенная в сердце Украины, не только славится своей историей и культурой, но и скрывает под землей настоящие сокровища. Геологическое строение региона, охватывающее Украинский кристаллический щит и Днепровско-Донецкую впадину, создало уникальные условия для формирования разнообразных полезных ископаемых.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие богатства скрываются под землей Киевской области.

Реклама

Читайте также:

Строительные материалы

Одной из главных ресурсных ценностей области являются строительные материалы. Здесь добывают:

песок кварцевый и строительный,

глину,

суглинки,

гранит.

Самые известные месторождения песка расположены в районе Борисполя, Броваров, Фастова, отмечают в Институте геологии. Гранит и гнейс активно разрабатывают в южной части области, в частности в Богуславском и Мироновском районах.

Такие ископаемые широко применяются в строительстве дорог, жилых и промышленных объектов, а также в производстве бетонных изделий. Их добыча способствует развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест.

Запасы торфа

Торфяные месторождения Киевской области до сих пор остаются недооцененными. Торф используют как топливо, удобрение и сырье для теплоизоляционных материалов. По данным Госгеонедр, общие запасы торфа в области достигают более 40 миллионов тонн.

Больше всего месторождений — в северных районах, в частности в Иванковском, Полесском и Вышгородском. Однако активное использование торфа тормозится из-за экологических рисков, ведь добыча часто сопровождается истощением болот и нарушением водного баланса.

Источники питьевой воды

Еще одним важным ресурсом являются подземные воды. В Киевской области разведано более 100 месторождений подземной воды, которые активно используются для питьевого водоснабжения. Среди них — Сосновское, Бориспольское, Броварское водозаборы.

"Особенность этих источников — высокий уровень минерализации и естественной очистки. Они обеспечивают потребности не только областных центров, но и частично города Киева", — отмечают специалисты Института геологии.

Впрочем, из-за урбанизации, строительства и климатических изменений подземные воды постепенно истощаются. Эксперты настаивают на внедрении систем мониторинга и региональных программ рационального использования водных ресурсов.

Нетипичные ископаемые области

Кроме привычных строительных материалов и торфа, в регионе обнаружены:

песчаники;

известняки;

мел;

мергель;

гипс.

Эти ресурсы часто используются в цементной и керамической промышленности, однако из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры часть месторождений остается неразработанной. Перспективы — в привлечении частного капитала и адаптации старых карьеров к новым технологиям.

Сапропель

Уникальным ресурсом Киевской области является сапропель — органическое сырье, залегающее на дне водоемов. В Иванковском и Вышгородском районах разведаны два месторождения сапропеля (Валовво и Святое) с общими запасами 1,29 млн тонн.

Этот материал используется в сельском хозяйстве для создания удобрений и витаминно-минеральных подкормок, а также в медицине и химической промышленности. К сожалению, в последнее время добыча сапропеля в регионе не проводится, но его потенциал остается значительным.

"Сапропель является недооцененным ресурсом области, который может стать основой для развития экологически чистых технологий в сельском хозяйстве", — отмечает доктор геологических наук Александр Бобров.

Геологические перспективы Киевской области

Геологи считают, что геологическое строение Киевской области позволяет надеяться на новые открытия. В частности, подходы к бурению и новейшие методы анализа могут выявить месторождения редкоземельных металлов или полезных ископаемых более глубокого залегания.

Однако для этого нужна четкая государственная политика, инвестиции в геологоразведку и открытость данных для научного сообщества, подчеркивают в Институте геологии.

Ранее мы рассказывали о янтаре, который часто называют "солнечным камнем" и издавна привлекает своей неповторимой красотой. В Украине этот ценный природный минерал имеет особое значение, поскольку страна обладает значительными залежами, которые вызывают интерес не только у ювелиров, но и у теневых дельцов.

Также сообщалось, что Украина имеет значительные залежи редкоземельных металлов, которые являются критически важными для современной высокотехнологичной промышленности, оборонной сферы и развития "зеленой" энергетики. По объемам этих ресурсов наша страна входит в число европейских, а в некоторых случаях и мировых лидеров.