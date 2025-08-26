Відео
Головна Індустрії Золото XXI століття — де в Україні є титанові руди

Золото XXI століття — де в Україні є титанові руди

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 06:20
Поклади майбутнього — де в Україні є титанові руди
Титанова руда. Фото: Географія онлайн

Україна — один зі світових лідерів за запасами титанових руд і важливий гравець у глобальній металургійній ланці. За даними провідних геологів, наша країна може володіти до 20% світових запасів титану, що робить її стратегічно значущою для космічної, оборонної, медичної та високотехнологічної галузей. 

Новини.LIVE розповідають, де в Україні є титанові руди.

Читайте також:

Де є родовища титану в Україні

Найбільші родовища титанових руд, за даними Офісу ефективного регулювання (BRDO), розташовані у Житомирській області — це Іршанське та Стремигородське родовища, де видобувають ільменіт, рутил, циркон і навіть апатит. 

Стремигородське наразі є одним із найбільших титанових родовищ не лише в Україні, а й у Європі. Крім того, у Житомирській області розробляються родовища Валки-Гацьківське, Ісаківське, а також скандовані піски Крутої Балки в Дніпропетровській області. 

У Дніпропетровській області також знаходиться потужне родовище — Самотканське, де залягають важливі морські піщані поклади з ільменітом, рутилами та цирконом. 

Крім того, слід згадати Вовчанське родовище (Дніпропетровщина) та Бирзулівське в Кіровоградській області — важливі джерела металічних компонентів для промисловості. 

Загалом, як йдеться в результатах дослідження ResearchGate, з наявних родовищ титанових руд в Україні 12 вже освоєні, 40 — ідентифіковані, а 78 — різних рівнів вивченості. 

Частина виробництва ведеться з плессологічних (пляжних/русельних) родовищ, що простіше для розробки, хоча більшість запасів — у корінних покладах.

Де виробляють титан в Україні

На промисловому рівні титан у вигляді "губки" виробляє Запорізький титаново-магнієвий комбінат, єдиний в Європі. 

Також, як пише GMK-center, Україна має потужні активи з видобутку титанових концентратів через Державну компанію UMCC — зокрема, у Вільногірську та Іршанську.

Україна не лише одна з небагатьох країн, що не лише добуває титан, але й має ресурси високої якості — наприклад, ільменіт із вмістом TiO₂ до 56 % у Житомирській області. До того ж родовища у Дніпропетровській — багатопродуктні, вони містять ільменіт, рутил, циркон та забезпечують підвищену додану вартість.

Раніше ми писали, що відомо про Іршанське родовище титанових руд. 

Також дізнавайтеся, де головне джерело видобутку осмію-187.

видобуток метал Титан видобуток руд залізна руда
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
