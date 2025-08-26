Залежи будущего — где в Украине есть титановые руды

Титановая руда. Фото: География онлайн

Украина — один из мировых лидеров по запасам титановых руд и важный игрок в глобальном металлургическом звене. По данным ведущих геологов, наша страна может обладать до 20% мировых запасов титана, что делает ее стратегически значимой для космической, оборонной, медицинской и высокотехнологичной отраслей.

Где есть месторождения титана в Украине

Крупнейшие месторождения титановых руд, по данным Офиса эффективного регулирования (BRDO), расположены в Житомирской области — это Иршанское и Стремигородское месторождения, где добывают ильменит, рутил, циркон и даже апатит.

Стремигородское сейчас является одним из крупнейших титановых месторождений не только в Украине, но и в Европе. Кроме того, в Житомирской области разрабатываются месторождения Валки-Гацковское, Исаковское, а также скандованные пески Крутой Балки в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области также находится мощное месторождение — Самотканское, где залегают важные морские песчаные залежи с ильменитом, рутилами и цирконом.

Кроме того, следует упомянуть Волчанское месторождение (Днепропетровщина) и Бирзуловское в Кировоградской области — важные источники металлических компонентов для промышленности.

В целом, как говорится в результатах исследования ResearchGate, из имеющихся месторождений титановых руд в Украине 12 уже освоены, 40 — идентифицированы, а 78 — разных уровней изученности.

Часть производства ведется из плессологических (пляжных/русельных) месторождений, что проще для разработки, хотя большинство запасов — в коренных залежах.

Где производят титан в Украине

На промышленном уровне титан в виде "губки" производит Запорожский титаново-магниевый комбинат, единственный в Европе.

Также, как пишет GMK-center, Украина имеет мощные активы по добыче титановых концентратов через Государственную компанию UMCC — в частности, в Вольногорске и Иршанске.

Украина не только одна из немногих стран, которая не только добывает титан, но и имеет ресурсы высокого качества — например, ильменит с содержанием TiO₂ до 56% в Житомирской области. К тому же месторождения в Днепропетровской — многопродуктные, они содержат ильменит, рутил, циркон и обеспечивают повышенную добавленную стоимость.

