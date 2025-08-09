Відео
Головна Індустрії Найдорожчий метал — де головне джерело видобутку осмію-187

Найдорожчий метал — де головне джерело видобутку осмію-187

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 17:25
Видобуток осмію-187 — де головні поклади та як добувають метал
Цех з обробки металу. Фото: УНІАН

Дорогоцінних металів у світі небагато, через що вони вважаються вкрай важливими для економік держав. Існують дорогоцінні метали природні, які можна знайти у надрах Землі, а є штучні — ізотопи, які  отримують в лабораторних умовах. При цьому найдорожчим та одним із найрідкіснішим дорогоцінним металом у світі є ізотоп осмій-187.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.  

Детальніше про осмій-187

Осмій-187 використовують в аерокосмічній сфері, ракетобудуванні, сучасних технологіях, а також як каталізатор при синтезі багатьох лікарських препаратів. Ізотоп має унікальні властивості: 

  • високу міцність; 
  • стійкість до корозії;
  • значну щільність.

Сам осмій зустрічається у природному сплаві з іридієм, однак у чистому виді у природі його немає. Ще він може існувати у складі залізних метеоритів. Осмій відкрив британець Смітсон Теннант у 1804 році, коли досліджував сиру платину, яка не розчинилася у рідині. 

Головне джерело видобутку осмію-187

Оскільки металу в земних надрах не дуже багато, а поклади розсіяні у різних місцях, осмій використовується лише в найнеобхідніших випадках — там, де ефект від нього найбільший, а витрати — найменші. Наприклад, осмій використовується у фармакології для виробництва препарату кортизону. Також він може бути каталізатором для реакцій у хімічній промисловості.

Осмій видобувають у Канаді, Колумбії, Росії та США. Та найбільшим джерелом видобутку осмію наразі вважається Бушвелдський комплекс у Південній Африці, де видобувається більша частина цього металу. Щорічно видобувається дуже мала осмія, приблизно 120 кілограмів на рік, що становить весь світовий обсяг видобутку.

Попри те, що родовища осмію знаходили у різних куточках світу, єдиною країною, яка виробляє  ізотоп осмій-187 є Казахстан. Держава має значні запаси цінного металу, що дозволяє експортувати його за кордон та заробляти гроші.  Ця країна лідирує за запасами цінного осмію-187, і є єдиним експортером ізотопу.

Нагадаємо, що майже 99% усіх світових запасів золота заховані у дуже важкодоступному для людини місці — ядрі Землі. Нещодавно вчені виявили одну важливу особливість цього металу. Дізнавайтесь також, як у 2025 році добувають мідь.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
