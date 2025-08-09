Видобуток осмію-187 — де головні поклади та як добувають метал

Цех з обробки металу. Фото: УНІАН

Дорогоцінних металів у світі небагато, через що вони вважаються вкрай важливими для економік держав. Існують дорогоцінні метали природні, які можна знайти у надрах Землі, а є штучні — ізотопи, які отримують в лабораторних умовах. При цьому найдорожчим та одним із найрідкіснішим дорогоцінним металом у світі є ізотоп осмій-187.

Детальніше про осмій-187

Осмій-187 використовують в аерокосмічній сфері, ракетобудуванні, сучасних технологіях, а також як каталізатор при синтезі багатьох лікарських препаратів. Ізотоп має унікальні властивості:

високу міцність;

стійкість до корозії;

значну щільність.

Сам осмій зустрічається у природному сплаві з іридієм, однак у чистому виді у природі його немає. Ще він може існувати у складі залізних метеоритів. Осмій відкрив британець Смітсон Теннант у 1804 році, коли досліджував сиру платину, яка не розчинилася у рідині.

Головне джерело видобутку осмію-187

Оскільки металу в земних надрах не дуже багато, а поклади розсіяні у різних місцях, осмій використовується лише в найнеобхідніших випадках — там, де ефект від нього найбільший, а витрати — найменші. Наприклад, осмій використовується у фармакології для виробництва препарату кортизону. Також він може бути каталізатором для реакцій у хімічній промисловості.

Осмій видобувають у Канаді, Колумбії, Росії та США. Та найбільшим джерелом видобутку осмію наразі вважається Бушвелдський комплекс у Південній Африці, де видобувається більша частина цього металу. Щорічно видобувається дуже мала осмія, приблизно 120 кілограмів на рік, що становить весь світовий обсяг видобутку.

Про що ще цікаво знати

Попри те, що родовища осмію знаходили у різних куточках світу, єдиною країною, яка виробляє ізотоп осмій-187 є Казахстан. Держава має значні запаси цінного металу, що дозволяє експортувати його за кордон та заробляти гроші. Ця країна лідирує за запасами цінного осмію-187, і є єдиним експортером ізотопу.

Нагадаємо, що майже 99% усіх світових запасів золота заховані у дуже важкодоступному для людини місці — ядрі Землі. Нещодавно вчені виявили одну важливу особливість цього металу.