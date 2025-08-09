Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Самый дорогой металл — где главный источник добычи осмия-187

Самый дорогой металл — где главный источник добычи осмия-187

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 17:25
Добыча осмия-187 — где главные залежи и как добывают металл
Цех по обработке металла. Фото: УНИАН

Драгоценных металлов в мире немного, из-за чего они считаются крайне важными для экономик государств. Существуют драгоценные металлы природные, которые можно найти в недрах Земли, а есть искусственные — изотопы, которые получают в лабораторных условиях. При этом самым дорогим и одним из самых редких драгоценных металлов в мире является изотоп осмий-187.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Реклама
Читайте также:

Подробнее об осмий-187

Осмий-187 используют в аэрокосмической сфере, ракетостроении, современных технологиях, а также как катализатор при синтезе многих лекарственных препаратов. Изотоп обладает уникальными свойствами:

  • высокой прочностью;
  • устойчивостью к коррозии;
  • значительной плотностью.

Сам осмий встречается в природном сплаве с иридием, однако в чистом виде в природе его нет. Еще он может существовать в составе железных метеоритов. Осмий открыл британец Смитсон Теннант в 1804 году, когда исследовал сырую платину, которая не растворилась в жидкости.

Главный источник добычи осмия-187

Поскольку металла в земных недрах не очень много, а залежи рассеяны в разных местах, осмий используется только в самых необходимых случаях — там, где эффект от него наибольший, а затраты — наименьшие. Например, осмий используется в фармакологии для производства препарата кортизона. Также он может быть катализатором для реакций в химической промышленности.

Осмий добывают в Канаде, Колумбии, России и США. Но крупнейшим источником добычи осмия пока считается Бушвелдский комплекс в Южной Африке, где добывается большая часть этого металла. Ежегодно добывается очень мало осмия, примерно 120 килограммов в год, что составляет весь мировой объем добычи.

О чем еще интересно знать

Несмотря на то, что месторождения осмия находили в разных уголках мира, единственной страной, которая производит изотоп осмий-187 является Казахстан. Государство имеет значительные запасы ценного металла, что позволяет экспортировать его за границу и зарабатывать деньги. Эта страна лидирует по запасам ценного осмия-187, и является единственным экспортером изотопа.

Напомним, что почти 99% всех мировых запасов золота спрятаны в очень труднодоступном для человека месте — ядре Земли. Недавно ученые обнаружили одну важную особенность этого металла. Узнавайте также, как в 2025 году добывают медь.

драгоценные металлы добыча металл редкоземельные металлы осмий
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации