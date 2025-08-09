Добыча осмия-187 — где главные залежи и как добывают металл

Цех по обработке металла. Фото: УНИАН

Драгоценных металлов в мире немного, из-за чего они считаются крайне важными для экономик государств. Существуют драгоценные металлы природные, которые можно найти в недрах Земли, а есть искусственные — изотопы, которые получают в лабораторных условиях. При этом самым дорогим и одним из самых редких драгоценных металлов в мире является изотоп осмий-187.

Подробнее об осмий-187

Осмий-187 используют в аэрокосмической сфере, ракетостроении, современных технологиях, а также как катализатор при синтезе многих лекарственных препаратов. Изотоп обладает уникальными свойствами:

высокой прочностью;

устойчивостью к коррозии;

значительной плотностью.

Сам осмий встречается в природном сплаве с иридием, однако в чистом виде в природе его нет. Еще он может существовать в составе железных метеоритов. Осмий открыл британец Смитсон Теннант в 1804 году, когда исследовал сырую платину, которая не растворилась в жидкости.

Главный источник добычи осмия-187

Поскольку металла в земных недрах не очень много, а залежи рассеяны в разных местах, осмий используется только в самых необходимых случаях — там, где эффект от него наибольший, а затраты — наименьшие. Например, осмий используется в фармакологии для производства препарата кортизона. Также он может быть катализатором для реакций в химической промышленности.

Осмий добывают в Канаде, Колумбии, России и США. Но крупнейшим источником добычи осмия пока считается Бушвелдский комплекс в Южной Африке, где добывается большая часть этого металла. Ежегодно добывается очень мало осмия, примерно 120 килограммов в год, что составляет весь мировой объем добычи.

О чем еще интересно знать

Несмотря на то, что месторождения осмия находили в разных уголках мира, единственной страной, которая производит изотоп осмий-187 является Казахстан. Государство имеет значительные запасы ценного металла, что позволяет экспортировать его за границу и зарабатывать деньги. Эта страна лидирует по запасам ценного осмия-187, и является единственным экспортером изотопа.

Напомним, что почти 99% всех мировых запасов золота спрятаны в очень труднодоступном для человека месте — ядре Земли. Недавно ученые обнаружили одну важную особенность этого металла.