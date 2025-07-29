Родовища в ядрі Землі просочуються на поверхню — як це можливо

Виверження вулкана. Фото: Pexels

Частина світових запасів золота та інших дорогоцінних металів, прихованих від людства, все ж можуть ставати доступними для видобутку. Виявляється, вони можуть витікати з ядра Землі.

Про це повідомляє видання Independent.

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Як золото з ядра потрапляє на поверхню

Як зазначається у виданні, це відкриття зробили вчені, які вперше проаналізували гавайські вулканічні породи. Так, 99,9% земних родовищ золота та дорогоцінних металів, таких як рутеній, залишися в ядрі під час формування Планети. Вчені, які досліджували вулканічні базальтові породи з Гаваїв виявили, що у породах набагато вища концентрація дорогоцінних металів, ніж в мантії.

"Наші дані підтверджують, що матеріал з ядра, включаючи золото та інші дорогоцінні метали, просочується в мантію вище. Коли з'явилися перші результати, ми зрозуміли, що буквально знайшли золото", — розповів один з учасників дослідження Нільс Месслінг з Геттінгенського університету.

Чому це важливо

Це може означати, що ядро Землі не таке ізольоване, як вважалося раніше, адже матеріал просочується на поверхню під час виверження вулканів. Ба більше — новий аналіз показує, що кілька сотень квадрильйонів метричних тонн перегрітого матеріалу з межі ядра та мантії витікають на поверхню Землі, створюючи океанічні острови, такі як Гаваї.

Це також означає, що певну частину світових запасів золота та інші дорогоцінні метали, які знаходять люди, мають походження з ядра Землі.

Золото в Україні

Україна є однією з країн, яка володіє запасами цього дорогоцінного металу. Так, за інформацією Державної служби геології та надр, перспективними золоторудними родовищами в Україні, є:

Мужіївське родовище (на Закарпатті);

Яблунівське родовище (на Івано-Франківщині);

Бобриківське родовище (на Кіровоградщині);

Старокостянтинівський район (на Хмельниччині).

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