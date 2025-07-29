Месторождения в ядре Земли просачиваются на поверхность — как это возможно

Извержение вулкана. Фото: Pexels

Часть мировых запасов золота и других драгоценных металлов, скрытых от человечества, все же могут стать доступными для добычи. Оказывается, они могут вытекать из ядра Земли.

Об этом сообщает издание Independent.

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Как золото из ядра попадает на поверхность

Как отмечается в издании, это открытие сделали ученые, которые впервые проанализировали гавайские вулканические породы. Так, 99,9% земных месторождений золота и драгоценных металлов, таких как рутений, остались в ядре во время формирования Планеты. Ученые, которые исследовали вулканические базальтовые породы с Гавайев обнаружили, что в породах гораздо выше концентрация драгоценных металлов, чем в мантии.

"Наши данные подтверждают, что материал из ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, просачивается в мантию выше. Когда появились первые результаты, мы поняли, что буквально нашли золото", — рассказал один из участников исследования Нильс Месслинг из Геттингенского университета.

Почему это важно

Это может означать, что ядро Земли не такое изолированное, как считалось ранее, ведь материал просачивается на поверхность во время извержения вулканов. Более того — новый анализ показывает, что несколько сотен квадриллионов метрических тонн перегретого материала с границы ядра и мантии вытекают на поверхность Земли, создавая океанические острова, такие как Гавайи.

Это также означает, что определенная часть мировых запасов золота и других драгоценных металлов, которые находят люди, происходят из ядра Земли

Золото в Украине

Украина является одной из стран, которая обладает запасами этого драгоценного металла. Так, по информации Государственной службы геологии и недр, перспективными золоторудными месторождениями в Украине, являются:

Мужиевское месторождение (на Закарпатье);

Яблунивское месторождение (на Ивано-Франковщине);

Бобриковское месторождение (на Кировоградщине);

Староконстантиновский район (в Хмельницкой области).

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