Скільки золота залишилось на Землі і що показало відкриття

Золото на фоні спецтехніки. Фото: Freepik

Німецькі геохіміки з Геттінгенського університету зробили сенсаційне відкриття: з ядра Землі через вулканічні "гарячі точки", такі як на Гаваях, на поверхню просочуються сліди дорогоцінних металів, зокрема золота і рутенію. Це відкриття змінює уявлення про внутрішню будову нашої планети і натякає на динамічний зв’язок між її ядром і поверхнею, який раніше вважався неможливим.

Це відкриття, опубліковане в журналі Nature, показує, що Земля — не просто статична куля, а жива система, де навіть найглибші шари впливають на те, що ми бачимо на поверхні.

Рутеній показав шлях до ядра

Вчені зосередилися на океанічних острівних базальтах, які формуються у результаті діяльності глибинних мантійних плюмів, пише The Daily Galaxy. Дослідження лави з гавайських вулканів Кілауеа і Лоіхі виявило надлишок ізотопів рутенію (¹⁰⁰Ru). Це стало свідченням того, що матеріали з ядра можуть просочуватися вгору.

Інший ключовий елемент, вольфрам (¹⁸²W), раніше вже показував аномалії, але їх важко було пов’язати з ядром. Тепер комбінація даних дає більш переконливу картину: ядро не повністю відокремлене, воно бере участь у тривалому геохімічному циклі.

"Ми спостерігали явний надлишок ізотопів рутенію, пов’язаних із процесами зародження ядра, у гавайській лаві", — пояснив професор Нільс Месслінг.

За його словами, навіть "менш ніж 0,3% компонента з ядра достатньо, щоб пояснити виявлені аномалії".

Скільки золота приховано в ядрі Землі

Питання, яке одразу привернуло увагу, — чи означає це відкриття, що ми знайшли шлях до золота у надрах. Розрахунки вражають: у ядрі Землі може міститися до 30 мільярдів тонн золота. У сучасному грошовому еквіваленті це близько 2,77 квінтильйона євро.

Але ці цифри — лише теоретичні оцінки. Як наголосив співавтор дослідження Маттіас Вільбольд, йдеться про мікроскопічні кількості — це сліди, а не самородки. Тобто навіть якщо золото там і є, для людства воно недосяжне.

Чому видобути золото з ядра неможливо

З наукової точки зору відкриття надзвичайне, але практичного видобутку воно не передбачає. Ядро знаходиться на глибині близько 3 000 кілометрів під шаром перегрітих порід. Технічно жодна технологія не здатна проникнути туди.

"Ми маємо справу із процесами, які тривають мільйони років, і бачимо їх лише у вигляді тонких хімічних відбитків. Мова не про доступне золото, а про доказ обміну речовиною між ядром і поверхнею", — підтверджує Месслінг.

Яке значення має відкриття для науки

Цей прорив змінює наші уявлення про еволюцію планети. Якщо ядро і справді бере участь у великому геохімічному циклі, то процеси всередині Землі набагато складніші, ніж вважалося. Це може вплинути на розуміння походження атмосфери, океанів і навіть умов, у яких зародилося життя.

"Будь-які розмови про комерційний інтерес тут недоречні. Йдеться про відкриття, яке допомагає зрозуміти фундаментальні процеси на нашій планеті", — підкреслює Вільбольд.

