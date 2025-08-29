Залежи золота в Европе — в каких странах добывают драгоценный металл

Слитки золота. Фото: Unsplash

Самые большие залежи золота сосредоточены в Китае, поскольку там ежегодно добывают сотни тонн драгоценного металла. В разных странах объемы производства варьируются, это зависит не только от освоенных месторождений, но и технологических возможностей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где и сколько добывают золота в Европе.

Реклама

Читайте также:

Залежи золота в Европе

Статистику добычи драгоценного металла ведет Всемирный совет по золоту. Он регулярно публикует отчеты по объемам производства. Например, по результатам 2024 года лидером снова оказался Китай, где обеспечили 380,2 тонны ресурса (10% общей добычи).

В Европе залежи мизерные, судя по последнему отчету организации. Лишь на территории трех государств в прошлом году накопили больше тонны драгоценного металла:

Болгария — 8,6 тонны золота;

Финляндия — 8,5 тонны золота;

Швеция — 6,8 тонны золота.

Добыча золота в мире. Фото: World Gold Council

Что касается других европейских стран, то информация отсутствует. Там либо вообще не занимаются освоением месторождений, либо объемы производства мизерные (не превысили порог 1 тонна). Западная часть России и Калининградская область не в счет, поскольку активное наращивание запасов (330 тонн в 2024 году) происходит за счет залежей на Дальнем Востоке и в Сибири.

Где нашли новые залежи золота

Ранее мы рассказывали, что канадская компания Lundin Gold сообщила об обнаружении нового месторождения в провинции Самора-Чинчипе на юго-востоке Эквадора (Южная Америка). Проведя оценку качества, выяснилось, что на участке длиной около 14 метров присутствует содержание металла 7,12 грамма на тонну.

Очень редко в 1 тонне породы находят содержание более 10 граммов золота. Если показатель составляет более 1 грамма, то месторождение признают промышленным. А результаты анализа скважины Фрута-дель-Норте-Ист подтвердили наличие широкого минерализованного коридора. Это открывает возможности для масштабной добычи драгоценного металла.

Напомним, залежи драгоценных металлов в Украине, в частности золота, присутствуют на территории Закарпатья (Карпатская золотоносная провинция), Украинского щита (исследовано 6 месторождений) и Донбасской золоторудной провинции. Плюс осуществляется добыча серебра и платины.

Также мы писали, что в Украине есть запасы золота, однако их добыча затруднена низким содержанием металла в породе и технологическими ограничениями. Больше всего исследовано Мужиевское месторождение, но промышленные попытки оказались малоэффективными.