Головна Індустрії Золото в Європі — де видобувають найбільше дорогоцінного металу

Золото в Європі — де видобувають найбільше дорогоцінного металу

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 11:35
Поклади золота в Європі — в яких країнах видобувають дорогоцінний метал
Злитки золота. Фото: Unsplash

Найбільші поклади золота зосереджені в Китаї, оскільки там щороку видобувають сотні тонн дорогоцінного металу. В різних країнах обсяги виробництва варіюються, це залежить не тільки від освоєних родовищ, але й технологічних можливостей.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де і скільки видобувають золота в Європі.

Читайте також:

Поклади золота в Європі

Статистику видобутку дорогоцінного металу веде Всесвітня рада по золоту. Вона регулярно публікує звіти стосовно обсягів виробництва. Наприклад, за результатами 2024 року лідером знову виявився Китай, де забезпечили 380,2 тонни ресурсу (10% загального видобутку).

В Європі поклади мізерні, судячи з останнього звіту організації. Лише на території трьох держав минулого року накопичили більше тонни дорогоцінного металу:

  • Болгарія — 8,6 тонни золота;
  • Фінляндія — 8,5 тонни золота;
  • Швеція — 6,8 тонни золота.
Золото в Європі — де видобувають найбільше дорогоцінного металу - фото 1
Видобуток золота у світі. Фото: World Gold Council

Щодо інших європейських країн, то інформація відсутня. Там або взагалі не займаються освоєнням родовищ, або обсяги виробництва мізерні (не перевищили поріг 1 тонна). Західна частина Росії та Калінінградська область не рахується, оскільки активне нарощування запасів (330 тонн у 2024 році) відбувається за рахунок покладів на Далекому Сході та в Сибіру.

Де знайшли нові поклади золота

Раніше ми розповідали, що канадська компанія Lundin Gold повідомила про виявлення нового родовища у провінції Самора-Чінчіпе на південному сході Еквадору (Південна Америка). Провівши оцінку якості, з’ясувалося, що на ділянці довжиною близько 14 метрів присутній вміст металі 7,12 грама на тонну.

Дуже рідко в 1 тонні породи знаходять вміст понад 10 грамів золота. Якщо показник становить більше 1 грама, то родовище визнають промисловим. А результати аналізу свердловини Фрута-дель-Норте-Іст підтвердили наявність широкого мінералізованого коридору. Це відкриває можливості для масштабного видобутку дорогоцінного металу.

Нагадаємо, поклади дорогоцінних металів в Україні, зокрема золота, присутні на території Закарпаття (Карпатська золотоносна провінція), Українського щита (досліджено 6 родовищ) і Донбаської золоторудної провінції. Плюс здійснюється видобуток срібла і платини.

Також ми писали, що в Україні є запаси золота, проте їх видобуток ускладнений низьким вмістом металу в породі та технологічними обмеженнями. Найбільше досліджене Мужіївське родовище, але промислові спроби виявилися малоефективними.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
