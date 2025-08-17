Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Цінні кольорові метали — де в Україні є платина, золото й срібло

Цінні кольорові метали — де в Україні є платина, золото й срібло

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 13:21
Де в Україні є платина, золото й срібло — головні родовища
Золотий самородок. Фото:Pixabay

Україна багата на природні ресурси, і серед них особливе місце займають дорогоцінні метали. Платина, золото й срібло — це не лише символи розкоші, а й стратегічно важливі матеріали для промисловості та технологій. 

Новини.LIVE розповідають, у яких регіонах нашої країни є родовища цінних кольорових металів.

Реклама
Читайте також:

Де в Україні є золото

За покладами цього дорогоцінного кольорового металу територія нашої держави поділяється на три провінції, як йдеться на порталі "Корисні копалини України". Зокрема, це:

  • Український щит, де досліджено шість родовищ із загальними покладами золота понад 620 тонн — Майське, Клинцівське, Юр’ївське, Сергіївське, Золота Балка та Широка Балка. 
  • Карпатська золотоносна провінція (на території Закарпаття) —  Мужіївське родовище із запасами близько 50 тонн, Берегівське золотополіметалічне, де є 80–100 тонн золота, а також родовище Сауляк.
  • Донбаська золоторудна провінція — понад 400 тонн прогнозних ресурсів, а також дрібні родовища, як-от Бобриківське. 

Окрім корінного зруденіння, в Україні існують численні розсипні родовища золота.

Де в Україні є срібло

Основним регіоном за покладами срібла в Україні є Закарпаття. Цей цінний метал також є на Донбасі, та меншою мірою в межах Українського щита, за даними Інституту геології.

На території Закарпаття це, зокрема:

  • Квасівське родовище (село Кваси) — основний тип руд — кварцово-срібні. Вміст срібла в рудах може коливатися від 60-70 г/т до 100-120 г/т
  • Мужіївське родовище (Берегівський район) — більш відоме як єдине в Україні золоторудне родовище із затвердженими запасами, однак містить також свинець, цинк та срібло.
  • Берегівське родовище (на Берегівському нагір'ї) — срібло міститься у ньому в комплексі з іншими металами, при цьому концентрація срібла тут перевищує промисловий рівень, що робить його перспективним.
  • Біганське барит-срібло-поліметалічне родовище (на північному заході Берегівського нагір’я) — відзначається високим вмістом срібла у вигляді аргентиту, пруститу, енаргіту та інших сульфосолей. 

Серед родовищ поліметалічних і золото-поліметалічних руд Донбасу відомі Нагольний рудний район (Єсаулівське родовище) та Журавське родовище.

Де в Україні є платина

За даними Національної асоціації добувної промисловості України, в нашій державі розвіданих запасів металів платинової групи на сьогодні немає. Проте є досить високі загальні перспективи виявлення металів платинової групи різних геологічних формацій, підтверджені більш ніж пів віковою історією їх вивчення, починаючи з 1951 року, коли на Приазов’ї, у районі р. Обитічна, були виявлені концентрації у 0,1-0,2 г/т платини.

Раніше ми писали, які дорогоцінні метали видобувають в Україні.

Також дізнавайтеся, які рідкісноземельні метали є найдорожчими.  

дорогоцінні метали видобуток золото срібло Платина
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації