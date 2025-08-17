Де в Україні є платина, золото й срібло — головні родовища

Золотий самородок. Фото:Pixabay

Україна багата на природні ресурси, і серед них особливе місце займають дорогоцінні метали. Платина, золото й срібло — це не лише символи розкоші, а й стратегічно важливі матеріали для промисловості та технологій.

Новини.LIVE розповідають, у яких регіонах нашої країни є родовища цінних кольорових металів.

Де в Україні є золото

За покладами цього дорогоцінного кольорового металу територія нашої держави поділяється на три провінції, як йдеться на порталі "Корисні копалини України". Зокрема, це:

Український щит, де досліджено шість родовищ із загальними покладами золота понад 620 тонн — Майське, Клинцівське, Юр’ївське, Сергіївське, Золота Балка та Широка Балка.

Карпатська золотоносна провінція (на території Закарпаття) — Мужіївське родовище із запасами близько 50 тонн, Берегівське золотополіметалічне, де є 80–100 тонн золота, а також родовище Сауляк.

Донбаська золоторудна провінція — понад 400 тонн прогнозних ресурсів, а також дрібні родовища, як-от Бобриківське.

Окрім корінного зруденіння, в Україні існують численні розсипні родовища золота.

Де в Україні є срібло

Основним регіоном за покладами срібла в Україні є Закарпаття. Цей цінний метал також є на Донбасі, та меншою мірою в межах Українського щита, за даними Інституту геології.

На території Закарпаття це, зокрема:

Квасівське родовище (село Кваси) — основний тип руд — кварцово-срібні. Вміст срібла в рудах може коливатися від 60-70 г/т до 100-120 г/т

Мужіївське родовище (Берегівський район) — більш відоме як єдине в Україні золоторудне родовище із затвердженими запасами, однак містить також свинець, цинк та срібло.

Берегівське родовище (на Берегівському нагір'ї) — срібло міститься у ньому в комплексі з іншими металами, при цьому концентрація срібла тут перевищує промисловий рівень, що робить його перспективним.

Біганське барит-срібло-поліметалічне родовище (на північному заході Берегівського нагір’я) — відзначається високим вмістом срібла у вигляді аргентиту, пруститу, енаргіту та інших сульфосолей.

Серед родовищ поліметалічних і золото-поліметалічних руд Донбасу відомі Нагольний рудний район (Єсаулівське родовище) та Журавське родовище.

Де в Україні є платина

За даними Національної асоціації добувної промисловості України, в нашій державі розвіданих запасів металів платинової групи на сьогодні немає. Проте є досить високі загальні перспективи виявлення металів платинової групи різних геологічних формацій, підтверджені більш ніж пів віковою історією їх вивчення, починаючи з 1951 року, коли на Приазов’ї, у районі р. Обитічна, були виявлені концентрації у 0,1-0,2 г/т платини.

