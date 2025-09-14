Заработок на ломе металлов — что украинцам запрещено сдавать в 2025 году

Лом металлов. Фото: Unsplash

Украинцы могут продавать металлы на лом и зарабатывать неплохие деньги. Однако не все конструкции разрешено сдавать. Некоторые изделия вообще не принимают на повторную переработку, так что смысла накапливать хлам нет.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что наши граждане не смогут сдать в пункты приема лома.

Какой лом запрещено сдавать

Какие-то компании могут отказать клиенту в покупке металлических конструкций, если будут иметь претензии к внешнему виду, состоянию или качеству лома. Но запрет продажи распространяется на конкретные изделия. Такой товар не примет ни одно предприятие из-за угрозы жизни/здоровью или возможности проблем с правом собственности.

В перечень недоступных для продажи металлических конструкций входят:

взрывоопасные предметы;

радиаторы с неизвестной жидкостью;

железнодорожные рельсы;

памятники;

таблички с могил;

канализационные люки и другие вещи коммунальной/городской собственности;

герметично закрытые цистерны;

токсичные изделия, требующие утилизации;

вещи чужой частной собственности;

конструкции с повышенным радиационным фоном;

боеприпасы;

культурные и исторические ценности.

Чтобы беспрепятственно сдать на лом транспортное средство, придется подтвердить свое право собственности. Иными словами, надо предоставить документы на автомобиль, дабы не получить отказ. Зато со старой техникой, бытовыми приборами, мебелью, посудой, фурнитурой и т.д. проблем возникнуть не должно.

Нужно ли платить налоги с доходов

Украинское законодательство содержит перечень доходов, которые не включаются в налогооблагаемую базу. С большинства активов наши граждане должны платить 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Но статья 165 Налогового кодекса гласит, что сдача вторичного сырья не подпадает под общее правило.

"Сумма, полученная за вторичное сырье, бытовые отходы, лом черных и цветных металлов, включая использованные (истощенные) аккумуляторы электрические свинцово-кислотные, остатки электрических аккумуляторов, лом драгоценных металлов, проданный Национальному банку", — говорится в НКУ.

Продажа этих изделий не подлежит налогообложению. Поэтому украинцы могут беспрепятственно зарабатывать на ломе, не волнуясь из-за обязательства задекларировать доходы и уплатить с них 23% налога.

Что еще нужно знать украинцам

