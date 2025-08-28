Уран в Украине — как добывают радиоактивный металл и где используют

Добыча урана. Фото: кадр из видео

Недра Украины содержат значительные запасы стратегического металла. Наибольшие залежи урана сосредоточены в Кировоградской области, где содержится более 100 тысяч тонн запасов. Возникает вопрос, как вообще добывают уран и для чего его используют.

какие существуют способы добычи урана.

Как добывают уран

Традиционно месторождения осваивают двумя способами. Первый и самый распространенный — подземное выщелачивание. Он предполагает закачку в недра земли специального раствора (щелочного или кислотного), с помощью которого металл вымывается из пород. Затем жидкость, уже насыщенную ураном, выкачивают обратно на поверхность и подвергают переработке.

Согласно данным Геологической Инвестиционной Группы, к месторождениям этого типа в Украине относятся Садовое, Братское, Сафоновское, Девладовское, Новогуровское, Сурское и другие.

Второй метод более традиционный: уран добывают из глубинных месторождений с помощью шахт, вынимая руду из карьеров. Или получают как вторичный продукт путем отделения от других полезных ископаемых, например, золота, меди или фосфорной кислоты. К месторождениям этого типа относят Новоконстантиновское, Мичуринское, Центральное и др.

Популярность и распространенность первого способа добычи объясняется его относительной безопасностью. Метод выщелачивания происходит в замкнутом цикле, то есть не предполагает много контактов с окружающей средой.

Где используется уран

Наиболее важная сфера применения металла — атомная энергетика. Благодаря урану удается получить ядерное топливо, которое нужно для производства энергии на атомных электростанциях. А небольшие ядерные реакторы могут питать корабли: от ледоколов и авианосцев до подводных лодок.

Плюс металл нужен для синтеза искусственных изотопов, применяемых в промышленности и медицине. Например, для диагностики анатомии человека, лечения определенных болезней, уничтожения паразитов и вредителей в сельском хозяйстве, анализа минералов и горных пород.

