Уран в Украине — как добывают радиоактивный металл и где используют

Богатые недра Украины — как добывают радиоактивный уран
Недра Украины содержат значительные запасы стратегического металла. Наибольшие залежи урана сосредоточены в Кировоградской области, где содержится более 100 тысяч тонн запасов. Возникает вопрос, как вообще добывают уран и для чего его используют.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие существуют способы добычи урана.
Как добывают уран
Традиционно месторождения осваивают двумя способами. Первый и самый распространенный — подземное выщелачивание. Он предполагает закачку в недра земли специального раствора (щелочного или кислотного), с помощью которого металл вымывается из пород. Затем жидкость, уже насыщенную ураном, выкачивают обратно на поверхность и подвергают переработке.
Согласно данным Геологической Инвестиционной Группы, к месторождениям этого типа в Украине относятся Садовое, Братское, Сафоновское, Девладовское, Новогуровское, Сурское и другие.
Второй метод более традиционный: уран добывают из глубинных месторождений с помощью шахт, вынимая руду из карьеров. Или получают как вторичный продукт путем отделения от других полезных ископаемых, например, золота, меди или фосфорной кислоты. К месторождениям этого типа относят Новоконстантиновское, Мичуринское, Центральное и др.
Популярность и распространенность первого способа добычи объясняется его относительной безопасностью. Метод выщелачивания происходит в замкнутом цикле, то есть не предполагает много контактов с окружающей средой.
Где используется уран
Наиболее важная сфера применения металла — атомная энергетика. Благодаря урану удается получить ядерное топливо, которое нужно для производства энергии на атомных электростанциях. А небольшие ядерные реакторы могут питать корабли: от ледоколов и авианосцев до подводных лодок.
Плюс металл нужен для синтеза искусственных изотопов, применяемых в промышленности и медицине. Например, для диагностики анатомии человека, лечения определенных болезней, уничтожения паразитов и вредителей в сельском хозяйстве, анализа минералов и горных пород.
Напомним, в Украине присутствуют большие запасы рудных ископаемых, а именно железных, марганцевых, титановых, урановых и других. Они стали основой для развития металлургии, машиностроения и тяжелой промышленности.
