Де в Україні знаходиться найбільше урану — регіони та перспективи

Україна посідає важливе місце на світовій мапі уранових ресурсів, адже її надра містять значні запаси цього стратегічного металу. Основні поклади зосереджені в межах Українського щита, зокрема в Кіровоградській області, яка є серцем уранової промисловості країни.

За оцінками експертів, станом на 2025 рік Україна має підтверджені запаси урану в обсязі близько 270 тисяч тонн, а загальні ресурси оцінюються у 560 тисяч тонн, пише ресурс Uatom.org.

Кіровоградська область

Кіровоградський урановорудний район є ключовим регіоном, де зосереджено понад 100 тисяч тонн уранових запасів. Тут розташовані такі потужні родовища, як Ватутінське, Мічурінське та Центральне.

Проте справжньою перлиною вважається Новокостянтинівське родовище в селі Олексіївка Маловисківського району. Його запаси оцінюють у 100-150 тисяч тонн, що робить його найбільшим у Європі та п’ятим у світі за потужністю.

"Розробка цього родовища розпочалася ще у 2000-х роках, і станом на 2025 рік воно залишається найперспективнішим для збільшення видобутку", — наголошує геолог Євгеній Мороз.

Новокостянтинівське родовище

Новокостянтинівське родовище — це не лише найбільше в Україні, а й одне з найпотужніших у світі. За прогнозами експертів, його ресурси дозволяють Україні потенційно вийти на друге місце серед урановидобувних країн, якщо вдасться залучити достатні інвестиції та сучасні технології.

У майбутньому планується наростити видобуток до 6,4-7,5 тисяч тонн сировини на рік.

Жовті Води

Уранова руда після видобутку відправляється на Гідрометалургійний завод у місті Жовті Води Дніпропетровської області. Тут її переробляють у так званий "жовтий кек" — урановий оксидний концентрат, який є основою для виробництва ядерного палива.

Завод відіграє ключову роль у ланцюжку уранової промисловості, хоча Україна поки не має власного виробництва ядерного палива через відсутність технологій збагачення.

Виклики уранової промисловості

Уран — це не лише сировина для атомної енергетики, але й важливий елемент для медицини та промисловості. Ізотопи урану використовуються для діагностики, променевої терапії та стерилізації медичного обладнання.

Незважаючи на значні запаси, уранова промисловість України стикається з низкою проблем. Видобуток урану за останні роки знизився з 1 200 до 600 тонн на рік через брак інвестицій і застаріле обладнання.

Наприклад, Смолінське родовище в Кіровоградській області, яке експлуатується з 1973 року, уже виснажене в найпродуктивніших ділянках, а роботи ведуться на глибині 640 метрів.

Крім того, екологічні ризики, пов’язані з хвостосховищами, потребують ретельного контролю та рекультивації.

Як повідомлялось, для зміцнення своєї енергетичної безпеки Китай успішно розробив складні уранові родовища у Внутрішній Монголії. Завдяки новій технології підземного вилуговування країна отримала перший видобуток в рамках масштабного уранового проєкту, що раніше вважалося неможливим.

Зазначимо, також, що уран є ключовим ядерним паливом для атомних реакторів, і його збагачена форма активно використовується в енергетиці по всьому світу. Через це багато держав зацікавлені в його видобутку та збагаченні, що робить цей ресурс стратегічно важливим.