Главная Индустрии Сокровище под ногами — где в Украине больше всего урана

Сокровище под ногами — где в Украине больше всего урана

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 17:25
Где в Украине находится больше всего урана — регионы и перспективы
Добыча ископаемых. Фото: Freepik

Украина занимает важное место на мировой карте урановых ресурсов, ведь ее недра содержат значительные запасы этого стратегического металла. Основные залежи сосредоточены в пределах Украинского щита, в частности в Кировоградской области, которая является сердцем урановой промышленности страны.

По оценкам экспертов, по состоянию на 2025 год Украина имеет подтвержденные запасы урана в объеме около 270 тысяч тонн, а общие ресурсы оцениваются в 560 тысяч тонн, пишет ресурс Uatom.org.

Кировоградская область

Кировоградский урановорудный район является ключевым регионом, где сосредоточено более 100 тысяч тонн урановых запасов. Здесь расположены такие мощные месторождения, как Ватутинское, Мичуринское и Центральное.

Однако настоящей жемчужиной считается Новоконстантиновское месторождение в селе Алексеевка Маловисковского района. Его запасы оценивают в 100-150 тысяч тонн, что делает его крупнейшим в Европе и пятым в мире по мощности.

"Разработка этого месторождения началась еще в 2000-х годах, и по состоянию на 2025 год оно остается самым перспективным для увеличения добычи", — отмечает геолог Евгений Мороз.

Новоконстантиновское месторождение

Новоконстантиновское месторождение — это не только крупнейшее в Украине, но и одно из самых мощных в мире. По прогнозам экспертов, его ресурсы позволяют Украине потенциально выйти на второе место среди уранодобывающих стран, если удастся привлечь достаточные инвестиции и современные технологии.

В будущем планируется нарастить добычу до 6,4-7,5 тысяч тонн сырья в год.

Желтые Воды

Урановая руда после добычи отправляется на Гидрометаллургический завод в городе Желтые Воды Днепропетровской области. Здесь ее перерабатывают в так называемый "желтый кек" — урановый оксидный концентрат, который является основой для производства ядерного топлива.

Завод играет ключевую роль в цепочке урановой промышленности, хотя Украина пока не имеет собственного производства ядерного топлива из-за отсутствия технологий обогащения.

Вызовы урановой промышленности

Уран — это не только сырье для атомной энергетики, но и важный элемент для медицины и промышленности. Изотопы урана используются для диагностики, лучевой терапии и стерилизации медицинского оборудования.

Несмотря на значительные запасы, урановая промышленность Украины сталкивается с рядом проблем. Добыча урана за последние годы снизилась с 1 200 до 600 тонн в год из-за нехватки инвестиций и устаревшего оборудования.

Например, Смолинское месторождение в Кировоградской области, которое эксплуатируется с 1973 года, уже истощено в самых продуктивных участках, а работы ведутся на глубине 640 метров.

Кроме того, экологические риски, связанные с хвостохранилищами, требуют тщательного контроля и рекультивации.

Как сообщалось, для укрепления своей энергетической безопасности Китай успешно разработал сложные урановые месторождения во Внутренней Монголии. Благодаря новой технологии подземного выщелачивания страна получила первую добычу в рамках масштабного уранового проекта, что ранее считалось невозможным.

Отметим, также, что уран является ключевым ядерным топливом для атомных реакторов, и его обогащенная форма активно используется в энергетике по всему миру. Поэтому многие государства заинтересованы в его добыче и обогащении, что делает этот ресурс стратегически важным.

добыча полезных ископаемых добыча Уран добыча руд полезные ископаемые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
