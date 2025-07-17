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Головна Індустрії Лишилось лише три — де в Україні працюють уранові шахти

Лишилось лише три — де в Україні працюють уранові шахти

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 10:09
Шахти, на яких добувають уран — де вони працюють в Україні
Територія однієї із шахт. Фото: УНІАН

В Україні уранові руди видобувають на трьох шахтах у Кіровоградській області. Цей процес є дуже важливим для країни, особливо під час повномасштабної війни та спроб росіян зруйнувати українську енергосистему. Уран — основний компонент у виробництві ядерного палива для АЕС.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де в Україні працюють уранові шахти. 

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Уранові руди в Україні — що відомо про запаси

Видобуток урану в Україні розпочався одразу після Другої світової війни: радянська влада профінансувала розвідку родовищ, і вже у 1945 році на Кіровоградщині розпочалися роботи. За ці роки деякі родовища вичерпали свій ресурс, а частина шахт була законсервована.

Нині видобуток уранової руди відбувається на чотирьох родовищах у Кіровоградській області. Цим займаються на трьох шахтах:

  • Новокостянтинівській;
  • Інгульській;
  • Смолінській (законсервована).

Усі шахти працюють під управлінням державного підприємства (ДП) Східний гірничо-збагачувальний комбінат (СхідГЗК), яке входить до десятки найбільших виробників урану у світі та забезпечує 2% від світового видобутку уранової руди.

Як розповідав Суспільному перший заступник начальника Кіровоградської ОВА Павло Конопка, Україна посідає дев’яте місце у світі за запасами уранової руди, найбільші її поклади саме на Кіровоградщині.

За його даними, за дев’ять місяців 2023 року, тобто коли РФ вже розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, підприємства області виробили 266 тонн урано-оксидного концентрату. При цьому технологічні можливості урано-видобувного підприємства Схід ГЗК перебувають на рівні 1,2 тис. тонн концентрату на рік.

"За підтримки держави та належній організації технологічного процесу підприємство могло б видавати по 2,4 тис. тонн уранового концентрату на рік та забезпечувати ядерним паливом усі 15 атомних енергоблоків України", — сказав він. 

Глибокі й міцні — як працюють уранові шахти в Україні

Перша особливість уранових шахт — це те, що вони прокопані під землею на багато кілометрів. Наприклад, Інгульська шахта розташована під містом Кропивницький, тож на підприємстві діють особливі технології та розрахунки, щоб уникнути руйнувань міської забудови через підземні вибухи.

По-друге, уранові шахти дуже відрізняються від вугільних копалень: уся інфраструктура на глибині дуже міцна, тут відсутні підпірки, оскільки уран добувають усередині надміцної гранітної скелі, що йде під землю на багато кілометрів. 

По-третє, на глибині немає метану, натомість гірники використовують інший невидимий газ — радон, з мікрочастинками слаборадіоактивного природного урану. Углиб породу на уранових шахтах пробивають спеціальною вибухівкою. Прохідницьку та вантажну техніку, як правило, закуповували за кордоном.

Після первинної перевірки видобутої руди на предмет отримання урану її залізницею доставляють на Гідрометалургійний завод (ГМЗ) у Жовтих Водах, що у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, Китай активно розвиває урановий проєкт, в рамках якого були відкриті складні родовища урану в пісковиках. Гірникам вже вдалося добути перший барель природного урану. Дізнавайтесь також, яка країна володіє найбільшими запасами урану

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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