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Осталось только три — где в Украине работают урановые шахты

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 10:09
Шахты, на которых добывают уран — где они работают в Украине
Территория одной из шахт. Фото: УНИАН

В Украине урановые руды добывают на трех шахтах в Кировоградской области. Этот процесс очень важен для страны, особенно во время полномасштабной войны и попыток россиян разрушить украинскую энергосистему. Уран — основной компонент в производстве ядерного топлива для АЭС.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где в Украине работают урановые шахты.

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Урановые руды в Украине — что известно о запасах

Добыча урана в Украине началась сразу после Второй мировой войны: советская власть профинансировала разведку месторождений, и уже в 1945 году на Кировоградщине начались работы. За эти годы некоторые месторождения исчерпали свой ресурс, а часть шахт была законсервирована.

Сейчас добыча урановой руды происходит на четырех месторождениях в Кировоградской области. Этим занимаются на трех шахтах:

  • Новоконстантиновской;
  • Ингульской;
  • Смолинской (законсервирована).

Все шахты работают под управлением государственного предприятия (ГП) Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК), которое входит в десятку крупнейших производителей урана в мире и обеспечивает 2% от мировой добычи урановой руды.

Как рассказывал Суспильному первый заместитель начальника Кировоградской ОГА Павел Конопка, Украина занимает девятое место в мире по запасам урановой руды, самые большие ее залежи именно на Кировоградщине.

По его данным, за девять месяцев 2023 года, то есть когда РФ уже начала полномасштабное вторжение в Украину, предприятия области произвели 266 тонн урано-оксидного концентрата. При этом технологические возможности урано-добывающего предприятия ВостокГОК находятся на уровне 1,2 тыс. тонн концентрата в год.

"При поддержке государства и надлежащей организации технологического процесса предприятие могло бы выдавать по 2,4 тыс. тонн уранового концентрата в год и обеспечивать ядерным топливом все 15 атомных энергоблоков Украины", — сказал он.

Глубокие и прочные — как работают урановые шахты в Украине

Первая особенность урановых шахт — это то, что они прокопаны под землей на много километров. Например, Ингульская шахта расположена под городом Кропивницкий, поэтому на предприятии действуют особые технологии и расчеты, чтобы избежать разрушений городской застройки из-за подземных взрывов.

Во-вторых, урановые шахты очень отличаются от угольных шахт: вся инфраструктура на глубине очень прочная, здесь отсутствуют подпорки, поскольку уран добывают внутри сверхпрочной гранитной скалы, уходящей под землю на многие километры.

В-третьих, на глубине нет метана, зато горняки используют другой невидимый газ — радон, с микрочастицами слаборадиоактивного природного урана. Вглубь породу на урановых шахтах пробивают специальной взрывчаткой. Проходническую и грузовую технику, как правило, закупали за рубежом.

После первичной проверки добытой руды на предмет получения урана ее по железной дороге доставляют на Гидрометаллургический завод (ГМЗ) в Желтых Водах  Днепропетровской области.

Напомним, Китай активно развивает урановый проект, в рамках которого были открыты сложные месторождения урана в песчаниках. Горнякам уже удалось добыть первый баррель природного урана. Узнавайте также, какая страна обладает наибольшими запасами урана.

шахта шахтеры Уран ядерная энергетика месторождение
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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