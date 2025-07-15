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Головна Індустрії У Китаї почали по-новому видобувати уран — що відомо

У Китаї почали по-новому видобувати уран — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 06:20
Китай почав видобувати уран за новою технологією — деталі
Відкритий кар'єр. Фото ілюстративне: Pixabay

Китай зміцнює енергетичну безпеку, отримавши перший видобуток у рамках великого уранового проєкту. Прорив дозволив відкрити складні родовища урану в пісковиках, розташовані у Внутрішній Монголії, розробка яких раніше вважалася надто складною за допомогою передової технології підземного вилуговування.

Про це пише видання Interesting Engineering.

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Згідно з заявою Китайської національної ядерної корпорації (CNNC), Китай видобув перший барель природного урану в рамках свого найбільшого вітчизняного проєкту, який отримав назву "Національний уран № 1".

Цей проєкт, запущений минулого року в басейні річки Ордос на півночі Внутрішньої Монголії, розташований у регіоні, відомому своїми найбільшими запасами природного урану.

Очікується, що цей прорив підвищить конкурентоспроможність Китаю у сфері видобутку урану, підтримуючи його прагнення до підвищення енергетичної безпеки та сприяючи досягненню ширших цілей переходу до "зеленої" економіки в атомній енергетиці.

Відкриття уранових ресурсів Внутрішньої Монголії

Китай вперше переносить центр видобутку урану із центральної провінції Цзянсі до північних регіонів країни. 

Історично видобуток урану здійснювався на вулканічних та гранітних родовищах у районі міста Леань у провінції Цзянсі, але за останні два десятиліття великі родовища урану у пісковиках були виявлені на півночі Китаю, особливо у Внутрішній Монголії.

Колись ці родовища вважалися "марними" і не мали економічного потенціалу через технічні обмеження. Проте сучасні передові технології підземного вилуговування дозволили подолати ці труднощі, перетворивши раніше недоступні ресурси на перспективні джерела потреб атомної енергетики Китаю.

Юань Сюй, голова Китайської національної уранової корпорації (CNNC) заявив, що цей проєкт відкриває нову еру у видобутку урану в країні.

За повідомленнями китайських ЗМІ, проєкт було реалізовано у рекордні терміни — від старту до завершення пройшов лише рік. У 2023 році Китай оголосив про відкриття 10 великих родовищ урану з передбачуваними запасами понад 2,8 млн тонн, шість з яких знаходяться у Внутрішній Монголії.

Що відомо про нові технології

Запаси урану в Цзянсі багатші, але залягають у граніті, що вимагає традиційних методів видобутку та перероблювання.

На відміну від них, родовища пісковика, як правило, містять нижчі та розсіяні концентрації урану, що робило його видобуток нерентабельним з використанням старих технологій.

Традиційні методи кислотного або лужного вилуговування завдавали значної шкоди навколишньому середовищу, але новий підхід використовує водний розчин вуглекислого газу та кисню, що значно знижує шкоду. Експерти наголосили, що цей процес не вимагає прокладання тунелів, не завдає екологічних збитків і не призводить до викиду радіоактивних відходів.

За даними Китайського товариства енергетичних досліджень, Китай посідає перше місце у світі за загальною потужністю атомної енергетики, включаючи діючі блоки, що будуються та офіційно затверджені.

Раніше ми писали, де в Україні є родовища урану.

Також дізнавайтеся, в яких країнах зосереджені найбільші запаси урану.  

Китай видобуток Уран ядерна енергетика видобуток руд
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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