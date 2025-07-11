Енергетична незалежність — Україна вироблятиме ядерне паливо

Підписання угоди. Фото: Міністерство енергетики України

Американська компанія Westinghouse Electric Company та АТ НАЕК "Енергоатом" підписали нові угоди щодо запуску виробництва компонентів ядерного палива в Україні за технологіями Westinghouse. Очікується, що найближчим часом буде узгоджено постачання основного виробничого обладнання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Реклама

Читайте також:

У відомстві зазначили, що це співробітництво є важливим кроком для підвищення безпеки та надійності постачання палива для атомної генерації України, завдяки використанню єдиної повністю західної пропозиції палива для реакторів ВВЕР.

"Ця домовленість є ще одним стратегічним кроком на шляху до енергетичної незалежності України. Розвиток вітчизняного виробництва тепловиділяючих збірок за технологією Westinghouse не лише підвищує надійність постачання ядерного палива, але й раз і назавжди усуває залежність від російських паливних ланцюжків", — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

В Міненерго нагадали, що раніше цього року Westinghouse затвердила одне з підприємств Енергоатому як кваліфікованого постачальника для виготовлення комплектуючих паливних збірок ВВЕР-1000 компанії Westinghouse, що відкрило шлях для створення цих передових виробничих потужностей в Україні.

Компанії Енергоатом та Westinghouse домовились побудувати в Україні дев’ять реакторів покоління III+ з унікальними повністю пасивними системами безпеки, стандартизованою модульною конструкцією та провідними показниками експлуатаційної гнучкості.

Раніше ми писали, що українська влада вже веде переговори з американським бізнесом щодо реалізації угоди про надра зі Сполученими Штатами Америки. Очікується, що будуть реалізовані три пілотні проєкти з видобутку корисних копалин.

Також дізнавайтеся, де в Україні видобувають уран — сировину, яка є стратегічно важливою для ядерної енергетики, а також для роботи атомних електростанцій.