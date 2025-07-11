Энергетическая независимость — Украина будет производить ядерное топливо

Подписание соглашения. Фото: Министерство энергетики Украины

Американская компания Westinghouse Electric Company и АО НАЭК "Энергоатом" подписали новые соглашения по запуску производства компонентов ядерного топлива в Украине по технологиям Westinghouse. Ожидается, что в ближайшее время будет согласована поставка основного производственного оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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В ведомстве отметили, что это сотрудничество является важным шагом для повышения безопасности и надежности поставок топлива для атомной генерации Украины, благодаря использованию единого полностью западного предложения топлива для реакторов ВВЭР.

"Эта договоренность является еще одним стратегическим шагом на пути к энергетической независимости Украины. Развитие отечественного производства тепловыделяющих сборок по технологии Westinghouse не только повышает надежность поставок ядерного топлива, но и раз и навсегда устраняет зависимость от российских топливных цепочек", — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В Минэнерго напомнили, что ранее в этом году Westinghouse утвердила одно из предприятий Энергоатома как квалифицированного поставщика для изготовления комплектующих топливных сборок ВВЭР-1000 компании Westinghouse, что открыло путь для создания этих передовых производственных мощностей в Украине.

Компании Энергоатом и Westinghouse договорились построить в Украине девять реакторов поколения III+ с уникальными полностью пассивными системами безопасности, стандартизированной модульной конструкцией и ведущими показателями эксплуатационной гибкости.

Ранее мы писали, что украинская власть уже ведет переговоры с американским бизнесом по реализации соглашения о недрах с Соединенными Штатами Америки. Ожидается, что будут реализованы три пилотных проекта по добыче полезных ископаемых.

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