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Головна Індустрії Угода про надра із США — якою копалиною поділиться Україна

Угода про надра із США — якою копалиною поділиться Україна

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 07:59
Видобуток рідкісноземельних металів — що запропонувала Україна США
Техніка на території кар'єру. Фото: УНІАН

Українська влада вже веде переговори з американським бізнесом щодо реалізації угоди про надра зі Сполученими Штатами Америки. Очікується, що будуть реалізовані три пілотні проєкти з видобутку корисних копалин. 

Про це повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook міністерка економіки Юлія Свириденко

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Детальніше про майбутній видобуток корисних копалин

За словами Юлії Свириденко, з потенційними інвесторами провів зустріч президент України Володимир Зеленський. Так, в рамках угоди про надра між Україною та США, вже створений Інвестиційний фонд відбудови. В планах — реалізувати пілотні проєкти упродовж 18 місяців спільно з Мінфіном США та DFC.

"Рух уже почався. Комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції днями ухвалила рішення про доцільність оголошення конкурсу на літієву ділянку Добра у Кіровоградській області. Найближчим часом маємо напрацювати всі умови конкурсу", — розповіла вона. 

Як зазначила міністерка, це родовище можуть внести у спільне фінансування інвестфонду. Його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування. Про оголошення конкурсу буде окреме повідомлення.

Тим часом представник американської компанії TechMet на зустрічі наголосив, що в разі перемоги у відповідному конкурсі його компанія не лише шукатиме та видобуватиме літій в Україні, а й побудує потужності, що дозволить збагачувати метал.

Де в Україні є поклади літію 

Одне з найбільших родовищ літію в Україні, за інформацією "Факти ICTV", розташоване у селищі Шевченко (Донецька область), яке нещодавно окупували російські війська. Ще одне місце з покладами літію — родовище Суха Балка у Запорізькій області. Ця територія наразі теж перебуває у тимчасовій окупації. 

Основні родовища літію в Україні розміщуються у Кіровоградській області. Це Полохівське родовище, у якому є понад 760 мільйонів тонн еквівалента карбонату літію. А також ділянка Добра, яка належить до одного з найбільших у країні родовищ з видобутку літію — близько 80-105 мільйонів тонн руди з вмістом 1,1–1,4 % Li₂O. Донедавна це родовище було у законсервованому стані, туди не допускали приватних інвесторів. 

Нагадаємо, раніше у Міністерстві економіки України пояснювали, як працюватиме Інвестиційний фонд відбудови. Зокрема передбачається, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподілятимуть, а інвестуватимуть в проєкти чи відбудову нашої країни. Дізнавайтесь також, які ще рідкісноземельні метали є на території України. 

США Україна Юлія Свириденко угода корисні копалини літій
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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