Добыча редкоземельных металлов в Украине — что предложили США

Техника на территории карьера. Фото: УНИАН

Украинская власть уже ведет переговоры с американским бизнесом по реализации соглашения о недрах с Соединенными Штатами Америки. Ожидается, что будут реализованы три пилотных проекта по добыче полезных ископаемых.

Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook министр экономики Юлия Свириденко.

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По словам Юлии Свириденко, с потенциальными инвесторами провел встречу президент Украины Владимир Зеленский. Так, в рамках соглашения о недрах между Украиной и США, уже создан Инвестиционный фонд восстановления. В планах — реализовать пилотные проекты в течение 18 месяцев совместно с Минфином США и DFC.

"Движение уже началось. Комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции на днях приняла решение о целесообразности объявления конкурса на литиевый участок Добра в Кировоградской области. В ближайшее время должны наработать все условия конкурса", — рассказала она.

Как отметила министр, это месторождение могут внести в совместное финансирование инвестфонда. Его разработка может стать первым пилотным проектом в рамках совместного инвестирования. Об объявлении конкурса будет отдельное сообщение.

Тем временем представитель американской компании TechMet на встрече отметил, что в случае победы в соответствующем конкурсе его компания не только будет искать и добывать литий в Украине, но и построит мощности, что позволит обогащать металл.

Где в Украине есть залежи лития

Одно из крупнейших месторождений лития в Украине, по информации "Факты ICTV", расположено в поселке Шевченко (Донецкая область), которое недавно оккупировали российские войска. Еще одно место с залежами лития месторождение Сухая Балка в Запорожской области. Эта территория сейчас тоже находится во временной оккупации.

Основные месторождения лития в Украине размещаются в Кировоградской области. Это Полоховское месторождение, в котором есть более 760 миллионов тонн эквивалента карбоната лития. А также участок Добра, который относится к одному из крупнейших в стране месторождений по добыче лития - около 80-105 миллионов тонн руды с содержанием 1,1-1,4% Li₂O. До недавнего времени — это месторождение было в законсервированном состоянии, туда не допускали частных инвесторов.

Напомним, ранее в Министерстве экономики Украины объясняли, как будет работать Инвестиционный фонд восстановления. В частности предполагается, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не будут распределять, а будут инвестировать в проекты или восстановление нашей страны. Узнавайте также, какие еще редкоземельные металлы есть на территории Украины.