Угода про надра між Україною та США — куди підуть гроші з Фонду відбудови

Долари на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду щодо співпраці у сфері видобутку корисних копалин. Серед іншого документ передбачає створення Інвестиційного фонду відбудови нашої держави.

Міністерка фінансів України Юлія Свириденко розповіла, як працюватиме Фонд та яким принципом розподілятимуться інвестиції.

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Зазначається, що Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду.

Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду. Підтримка Фонду здійснюватиметься урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме Україні залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах-партнерах.

"Передача й розвиток технологій — важлива складова Угоди, адже нам потрібні не лише інвестиції, але й інновації", — наголосила Юлія Свириденко.

Вона також додала, що доходи та внески Фонду не будуть оподатковуватися ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якомога вищі результати.

Як працюватиме Інвестиційний фонд відбудови

Міністерка фінансів України пояснила алгоритм роботи Фонду:

США роблять внесок у Фонд (це можуть бути як безпосередньо гроші, так і нова допомога — наприклад, системи протиповітряної оборони для України). Україна своєю чергою вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти з ліцензій на ділянки. Окрім цього, якщо вважатиме за необхідне, наша держава може робити додаткові внески. Фонд інвестує в проєкти із видобутку корисних копалин та нафти та газу, а також в супутню інфраструктуру чи перероблення. Які конкретно будуть проєкти — Україна та США визначатимуть спільно. Однак інвестиції можуть спрямовуватися виключно в Україну.

"Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну — у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково", — наголосила Юлія Свириденко.

Серед ключових положень угоди вона також відзначила такі:

саме українська держава визначає, де і що видобувати;

жодна зі сторін не матиме переважного голосу — виключно рівноправне партнерство між Україною та США;

ніяких змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями не передбачено — вони й надалі належатимуть Україні;

угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.

У Міністерстві фінансів висловили сподівання, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково.

Раніше ми розповідали, що відповів Дональд Трамп щодо того, скільки грошей отримають США від угоди про співпрацю у сфері видобутку корисних копалин.

Також дізнаватися, чому, на думку держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо, цей документ є кроком до припинення війни.