Соглашение о недрах между Украиной и США — куда пойдут деньги из Фонда восстановления

Доллары на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украина и Соединенные Штаты Америки 30 апреля подписали соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых. Среди прочего документ предусматривает создание Инвестиционного фонда восстановления нашего государства.

Министр финансов Украины Юлия Свириденко рассказала, как будет работать Фонд и каким принципом будут распределяться инвестиции.

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Отмечается, что Фонд будет наполняться доходами исключительно из новых лицензий. Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов и нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания Фонда.

Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в Фонд. Поддержка Фонда будет осуществляться правительством США через агентство DFC, которое будет помогать Украине привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах-партнерах.

"Передача и развитие технологий — важная составляющая Соглашения, ведь нам нужны не только инвестиции, но и инновации", — отметила Юлия Свириденко.

Она также добавила, что доходы и взносы Фонда не будут облагаться налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало как можно более высокие результаты.

Как будет работать Инвестиционный фонд восстановления

Министр финансов Украины объяснила алгоритм работы Фонда:

США делают вклад в Фонд (это могут быть как непосредственно деньги, так и новая помощь — например, системы противовоздушной обороны для Украины). Украина в свою очередь вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты с лицензий на участки. Кроме этого, если посчитает необходимым, наше государство может делать дополнительные взносы. Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Какие конкретно будут проекты — Украина и США будут определять совместно. Однако инвестиции могут направляться исключительно в Украину.

"Мы ожидаем, что первые 10 лет доходы и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину — в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", — отметила Юлия Свириденко.

Среди ключевых положений соглашения она также отметила следующие:

именно украинское государство определяет, где и что добывать;

ни одна из сторон не будет иметь преимущественного голоса — исключительно равноправное партнерство между Украиной и США;

никаких изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями не предусмотрено — они и в дальнейшем будут принадлежать Украине;

соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.

В Министерстве финансов выразили надежду, что соглашение станет сигналом и для других мировых игроков, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно.

Ранее мы рассказывали, что ответил Дональд Трамп относительно того, сколько денег получат США от соглашения о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых.

Также узнавать, почему, по мнению госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, этот документ является шагом к прекращению войны.