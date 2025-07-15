Китай начал добывать уран по новой технологии — детали

Открытый карьер. Фото иллюстративное: Pixabay

Китай укрепляет энергетическую безопасность, получив первую добычу в рамках крупного уранового проекта. Прорыв позволил открыть сложные месторождения урана в песчаниках, расположенные во Внутренней Монголии, разработка которых ранее считалась слишком сложной с помощью передовой технологии подземного выщелачивания.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

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Согласно заявлению Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), Китай добыл первый баррель природного урана в рамках своего крупнейшего отечественного проекта, который получил название "Национальный уран № 1".

Этот проект, запущенный в прошлом году в бассейне реки Ордос на севере Внутренней Монголии, расположен в регионе, известном своими крупнейшими запасами природного урана.

Ожидается, что этот прорыв повысит конкурентоспособность Китая в сфере добычи урана, поддерживая его стремление к повышению энергетической безопасности и способствуя достижению более широких целей перехода к "зеленой" экономике в атомной энергетике.

Открытие урановых ресурсов Внутренней Монголии

Китай впервые переносит центр добычи урана из центральной провинции Цзянси в северные регионы страны.

Исторически добыча урана осуществлялась на вулканических и гранитных месторождениях в районе города Леань в провинции Цзянси, но за последние два десятилетия крупные месторождения урана в песчаниках были обнаружены на севере Китая, особенно во Внутренней Монголии.

Когда-то эти месторождения считались "бесполезными" и не имели экономического потенциала из-за технических ограничений. Однако современные передовые технологии подземного выщелачивания позволили преодолеть эти трудности, превратив ранее недоступные ресурсы в перспективные источники потребностей атомной энергетики Китая.

Юань Сюй, председатель Китайской национальной урановой корпорации (CNNC) заявил, что этот проект открывает новую эру в добыче урана в стране.

По сообщениям китайских СМИ, проект был реализован в рекордные сроки — от старта до завершения прошел всего год. В 2023 году Китай объявил об открытии 10 крупных месторождений урана с предполагаемыми запасами более 2,8 млн тонн, шесть из которых находятся во Внутренней Монголии.

Что известно о новых технологиях

Запасы урана в Цзянси богаче, но залегают в граните, что требует традиционных методов добычи и переработки.

В отличие от них, месторождения песчаника, как правило, содержат более низкие и рассеянные концентрации урана, что делало его добычу нерентабельной с использованием старых технологий.

Традиционные методы кислотного или щелочного выщелачивания наносили значительный вред окружающей среде, но новый подход использует водный раствор углекислого газа и кислорода, что значительно снижает вред. Эксперты подчеркнули, что этот процесс не требует прокладки тоннелей, не наносит экологический ущерб и не приводит к выбросу радиоактивных отходов.

По данным Китайского общества энергетических исследований, Китай занимает первое место в мире по общей мощности атомной энергетики, включая действующие блоки, строящиеся и официально утвержденные.

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