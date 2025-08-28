Відео
Багаті надра України — як видобувають радіоактивний уран

Багаті надра України — як видобувають радіоактивний уран

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 17:25
Уран в Україні — як добувають радіоактивний метал і де використовують
Видобуток урану. Фото: кадр із відео

Надра України містять значні запаси стратегічного металу. Найбільші поклади урану зосереджені в Кіровоградській області, де міститься понад 100 тисяч тонн запасів. Постає питання, як взагалі видобувають уран і для чого його використовують.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які існують способи видобутку урану.

Читайте також:

Як видобувають уран

Традиційно родовища освоюють двома способами. Перший і найпоширеніший — підземне вилуговування. Він передбачає закачування в надра землі спеціального розчину (лужного або кислотного), за допомогою якого метал вимивається з порід. Потім рідину, вже насичену ураном, викачують назад на поверхню і піддають перероблюванню.

Згідно з даними Геологічної інвестиційної групи, до родовищ цього типу в Україні належать Садове, Братське, Сафонівське, Девладівське, Новогурівське, Сурське та інші.

Другий метод більш традиційний: уран видобувають з глибинних родовищ за допомогою шахт, виймаючи руду з кар'єрів. Або отримують як вторинний продукт шляхом відділення від інших корисних копалин, наприклад золота, міді чи фосфорної кислоти. До родовищ цього типу відносять Новокостянтинівське, Мічурінське, Центральне та ін.

Популярність і поширеність першого способу видобутку пояснюється його відносною безпекою. Метод вилуговування відбувається в замкненому циклі, тобто не передбачає багато контактів з довкіллям.

Де використовується уран

Найбільш важлива сфера застосування металу — атомна енергетика. Завдяки урану вдається отримати ядерне паливо, яке потрібне для виробництва енергії на атомних електростанціях. А невеликі ядерні реактори можуть живити кораблі: від криголамів та авіаносців до підводних човнів.

Плюс метал потрібен для синтезу штучних ізотопів, що застосовуються у промисловості та медицині. Наприклад, для діагностики анатомії людини, лікування певних хвороб, знищення паразитів і шкідників у сільському господарстві, аналізу мінералів і гірських порід.

Нагадаємо, в Україні присутні великі запаси рудних копалин, а саме залізних, марганцевих, титанових, уранових та інших. Вони стали основою для розвитку металургії, машинобудування і важкої промисловості.

Також ми писали, що на південному сході Еквадору знайшли великі поклади золота. Свердловина розташована поблизу рудника Фрута-дель-Норте. На ділянці довжиною близько 14 метрів зафіксували вміст 7,12 грама металу на тонну.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
