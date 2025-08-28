Де в Україні залягають рудні корисні копалини — регіони та потенціал

Рудні копалини — де в Україні зосереджені найбільші поклади
Україна завжди вважалася однією з найбагатших країн Європи за запасами мінеральних ресурсів. Особливе місце займають рудні корисні копалини, які стали основою для розвитку металургії, машинобудування та важкої промисловості.
Редакція Новини.LIVE розповідає, де в Україні залягають рудні корисні копалини.
Рудні корисні копалини України
Рудні корисні копалини — це природні мінеральні утворення, що містять метали, які можна економічно вигідно видобувати. В Україні вони є основою для металургії, енергетики та експорту. Завдяки унікальній геологічній будові, що включає структури від архею до кайнозою, країна багата на рудні ресурси.
Основні види рудних копалин в Україні:
- Залізні руди.
- Марганцеві руди.
- Титанові руди.
- Уранові руди.
- Рідкісні метали та золото.
Україна посідає перше місце в Європі за запасами залізних, марганцевих, титанових та уранових руд, а за деякими показниками — серед світових лідерів.
Залізні руди України
Залізні руди — основа чорної металургії, зазначають в Інституті геології. Найбільші поклади зосереджені в Криворізькому залізорудному басейні (Дніпропетровська область). Там видобувають багаті руди з вмістом заліза понад 46% у шахтах глибиною до 1500 метрів та бідніші залізисті кварцити у кар’єрах.
Основні регіони видобутку залізних руд:
- Криворізький басейн (Дніпропетровська область);
- Кременчуцький район (Полтавська область);
- Білозерський район (Запорізька область);
- Керченський басейн (Крим, бурий залізняк).
Перспективним є дно Азовського моря, де геологи прогнозують нові родовища Загальні запаси залізних руд в Україні оцінюють у 27 мільярдів тонн, що становить 5% світових запасів.
Марганцеві руди України
Україна — світовий лідер за запасами марганцевих руд, які зосереджені в Нікопольському басейні (Дніпропетровська та Запорізька області). Цей басейн поступається лише Південній Африці. Запаси перевищують 2,5 мільярда тонн, а видобуток забезпечує металургію та експорт.
Ключові родовища марганцевих руд — це Нікопольське та Великотокмацьке родовища, зазначається у Великій українській енциклопедії. Руди залягають у пластах осадового походження, що полегшує їх видобуток відкритим способом.
Титанові руди України
Титанові руди, зокрема ільменіт, є стратегічним ресурсом. Вони зосереджені в розсипах піщаних відкладень, що спрощує видобуток. Іршанський та Вільногірський комбінати забезпечують 20% світового виробництва ільменітових концентратів.
Основні родовища титанових руд:
- Іршанське (Житомирська область);
- Самотканське (Дніпропетровська область);
- Малишівське (Дніпропетровська область).
Україна має 40 титанових родовищ, з яких 12 активно розробляються, що дозволяє експортувати сировину.
Уранові руди України
Уранові руди видобувають переважно у Кіровоградській області. Вони стали основою для розвитку власної атомної енергетики. Наявність таких ресурсів забезпечує Україні більшу енергетичну незалежність у складних геополітичних умовах.
Золото та інші благородні метали України
Україна також володіє запасами золота, срібла та платини. Найвідоміші родовища золота розташовані у Закарпатській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Хоча промисловий видобуток золота обмежений, потенціал у цій сфері є значним.
Географія рудних копалин
Рудні копалини залягають нерівномірно, проте утворюють кілька ключових басейнів:
- Криворізький залізорудний басейн — найбільший у Європі;
- Нікопольський марганцевий басейн — світовий лідер за запасами;
- Полтавський залізорудний район — сучасні потужності збагачення;
- Житомирське і Дніпровське титановорудні родовища;
- Кіровоградські уранові родовища.
Кожен із цих басейнів має власну інфраструктуру, що формує локальні промислові кластери.
Як повідомлялось, Україна володіє великими запасами природних ресурсів, що є фундаментом її економіки та промисловості. Наші родючі ґрунти та надра містять сотні різноманітних корисних копалин, деякі з яких мають справді світове значення.
Також ми розповідали, що Україна є однією з країн зі значними запасами урану, що зосереджені переважно в межах Українського щита. Кіровоградська область є ключовим центром уранової промисловості, де розташовані основні родовища цього стратегічного металу.
