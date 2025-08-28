Де в Україні залягають рудні корисні копалини — регіони та потенціал

Спецтехніка на родовищі. Фото: Freepik

Україна завжди вважалася однією з найбагатших країн Європи за запасами мінеральних ресурсів. Особливе місце займають рудні корисні копалини, які стали основою для розвитку металургії, машинобудування та важкої промисловості.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де в Україні залягають рудні корисні копалини.

Рудні корисні копалини України

Рудні корисні копалини — це природні мінеральні утворення, що містять метали, які можна економічно вигідно видобувати. В Україні вони є основою для металургії, енергетики та експорту. Завдяки унікальній геологічній будові, що включає структури від архею до кайнозою, країна багата на рудні ресурси.

Основні види рудних копалин в Україні:

Залізні руди. Марганцеві руди. Титанові руди. Уранові руди. Рідкісні метали та золото.

Україна посідає перше місце в Європі за запасами залізних, марганцевих, титанових та уранових руд, а за деякими показниками — серед світових лідерів.

Залізні руди України

Залізні руди — основа чорної металургії, зазначають в Інституті геології. Найбільші поклади зосереджені в Криворізькому залізорудному басейні (Дніпропетровська область). Там видобувають багаті руди з вмістом заліза понад 46% у шахтах глибиною до 1500 метрів та бідніші залізисті кварцити у кар’єрах.

Основні регіони видобутку залізних руд:

Криворізький басейн (Дніпропетровська область);

Кременчуцький район (Полтавська область);

Білозерський район (Запорізька область);

Керченський басейн (Крим, бурий залізняк).

Перспективним є дно Азовського моря, де геологи прогнозують нові родовища Загальні запаси залізних руд в Україні оцінюють у 27 мільярдів тонн, що становить 5% світових запасів.

Марганцеві руди України

Україна — світовий лідер за запасами марганцевих руд, які зосереджені в Нікопольському басейні (Дніпропетровська та Запорізька області). Цей басейн поступається лише Південній Африці. Запаси перевищують 2,5 мільярда тонн, а видобуток забезпечує металургію та експорт.

Ключові родовища марганцевих руд — це Нікопольське та Великотокмацьке родовища, зазначається у Великій українській енциклопедії. Руди залягають у пластах осадового походження, що полегшує їх видобуток відкритим способом.

Титанові руди України

Титанові руди, зокрема ільменіт, є стратегічним ресурсом. Вони зосереджені в розсипах піщаних відкладень, що спрощує видобуток. Іршанський та Вільногірський комбінати забезпечують 20% світового виробництва ільменітових концентратів.

Основні родовища титанових руд:

Іршанське (Житомирська область);

Самотканське (Дніпропетровська область);

Малишівське (Дніпропетровська область).

Україна має 40 титанових родовищ, з яких 12 активно розробляються, що дозволяє експортувати сировину.

Уранові руди України

Уранові руди видобувають переважно у Кіровоградській області. Вони стали основою для розвитку власної атомної енергетики. Наявність таких ресурсів забезпечує Україні більшу енергетичну незалежність у складних геополітичних умовах.

Золото та інші благородні метали України

Україна також володіє запасами золота, срібла та платини. Найвідоміші родовища золота розташовані у Закарпатській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Хоча промисловий видобуток золота обмежений, потенціал у цій сфері є значним.

Географія рудних копалин

Рудні копалини залягають нерівномірно, проте утворюють кілька ключових басейнів:

Криворізький залізорудний басейн — найбільший у Європі;

Нікопольський марганцевий басейн — світовий лідер за запасами;

Полтавський залізорудний район — сучасні потужності збагачення;

Житомирське і Дніпровське титановорудні родовища;

Кіровоградські уранові родовища.

Кожен із цих басейнів має власну інфраструктуру, що формує локальні промислові кластери.

