Головна Індустрії Рудні копалини — де в Україні зосереджені найбільші поклади

Рудні копалини — де в Україні зосереджені найбільші поклади

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 14:15
Де в Україні залягають рудні корисні копалини — регіони та потенціал
Спецтехніка на родовищі. Фото: Freepik

Україна завжди вважалася однією з найбагатших країн Європи за запасами мінеральних ресурсів. Особливе місце займають рудні корисні копалини, які стали основою для розвитку металургії, машинобудування та важкої промисловості. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, де в Україні залягають рудні корисні копалини.

Читайте також:

Рудні корисні копалини України

Рудні корисні копалини — це природні мінеральні утворення, що містять метали, які можна економічно вигідно видобувати. В Україні вони є основою для металургії, енергетики та експорту. Завдяки унікальній геологічній будові, що включає структури від архею до кайнозою, країна багата на рудні ресурси.

Основні види рудних копалин в Україні:

  1. Залізні руди.
  2. Марганцеві руди.
  3. Титанові руди.
  4. Уранові руди.
  5. Рідкісні метали та золото.

Україна посідає перше місце в Європі за запасами залізних, марганцевих, титанових та уранових руд, а за деякими показниками — серед світових лідерів.

Залізні руди України

Залізні руди — основа чорної металургії, зазначають в Інституті геології. Найбільші поклади зосереджені в Криворізькому залізорудному басейні (Дніпропетровська область). Там видобувають багаті руди з вмістом заліза понад 46% у шахтах глибиною до 1500 метрів та бідніші залізисті кварцити у кар’єрах.

Основні регіони видобутку залізних руд:

  • Криворізький басейн (Дніпропетровська область);
  • Кременчуцький район (Полтавська область);
  • Білозерський район (Запорізька область);
  • Керченський басейн (Крим, бурий залізняк).

Перспективним є дно Азовського моря, де геологи прогнозують нові родовища Загальні запаси залізних руд в Україні оцінюють у 27 мільярдів тонн, що становить 5% світових запасів.

Марганцеві руди України

Україна — світовий лідер за запасами марганцевих руд, які зосереджені в Нікопольському басейні (Дніпропетровська та Запорізька області). Цей басейн поступається лише Південній Африці. Запаси перевищують 2,5 мільярда тонн, а видобуток забезпечує металургію та експорт.

Ключові родовища марганцевих руд — це Нікопольське та Великотокмацьке родовища, зазначається у Великій українській енциклопедії. Руди залягають у пластах осадового походження, що полегшує їх видобуток відкритим способом.

Титанові руди України

Титанові руди, зокрема ільменіт, є стратегічним ресурсом. Вони зосереджені в розсипах піщаних відкладень, що спрощує видобуток. Іршанський та Вільногірський комбінати забезпечують 20% світового виробництва ільменітових концентратів.

Основні родовища титанових руд:

  • Іршанське (Житомирська область);
  • Самотканське (Дніпропетровська область);
  • Малишівське (Дніпропетровська область).

Україна має 40 титанових родовищ, з яких 12 активно розробляються, що дозволяє експортувати сировину.

Уранові руди України

Уранові руди видобувають переважно у Кіровоградській області. Вони стали основою для розвитку власної атомної енергетики. Наявність таких ресурсів забезпечує Україні більшу енергетичну незалежність у складних геополітичних умовах.

Золото та інші благородні метали України

Україна також володіє запасами золота, срібла та платини. Найвідоміші родовища золота розташовані у Закарпатській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Хоча промисловий видобуток золота обмежений, потенціал у цій сфері є значним.

Географія рудних копалин

Рудні копалини залягають нерівномірно, проте утворюють кілька ключових басейнів:

  • Криворізький залізорудний басейн — найбільший у Європі;
  • Нікопольський марганцевий басейн — світовий лідер за запасами;
  • Полтавський залізорудний район — сучасні потужності збагачення;
  • Житомирське і Дніпровське титановорудні родовища;
  • Кіровоградські уранові родовища.

Кожен із цих басейнів має власну інфраструктуру, що формує локальні промислові кластери.

Як повідомлялось, Україна володіє великими запасами природних ресурсів, що є фундаментом її економіки та промисловості. Наші родючі ґрунти та надра містять сотні різноманітних корисних копалин, деякі з яких мають справді світове значення.

Також ми розповідали, що Україна є однією з країн зі значними запасами урану, що зосереджені переважно в межах Українського щита.  Кіровоградська область є ключовим центром уранової промисловості, де розташовані основні родовища цього стратегічного металу.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
